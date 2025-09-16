Dolar
41.28
Euro
48.84
Altın
3,696.60
ETH/USDT
4,510.90
BTC/USDT
115,339.00
BIST 100
11,152.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa Merkez Bankası Başkanı de Galhau: Borç sorunu gecikmeden çözülmeli

Fransa’nın yüksek kamu borcu, Avro Bölgesi’nde "borç krizi" endişelerini artırırken Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, ülkenin artan kamu borcunun kontrol altına alınması için gecikmeden adım atılması gerektiğini söyledi.

Kazım Kaan Ulu  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Fransa Merkez Bankası Başkanı de Galhau: Borç sorunu gecikmeden çözülmeli

İstanbul

Merkez Bankası Başkanı de Galhau, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, ülkenin artan kamu borcuna dair sorunun hemen çözülmesi gerektiğine işaret ederek başarılı olmalarının zorunluluğuna dikkati çekti.

Fransa’nın borç yükünü azaltma kapasitesine sahip olduğunu belirten de Galhau, Almanya, Portekiz, İtalya ve İskandinav ülkelerini örnek göstererek, "Fransa’nın uzun vadede Avrupa’nın geride kalan ülkesi olması için hiçbir neden yok." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

De Galhau'nun açıklamaları, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in geçen hafta Fransa’nın kredi notunu "AA-"den "A+"ya düşürmesinin ardından geldi.

Fitch, borç oranlarının yükseldiğini ve siyasi istikrarsızlığın mali konsolidasyonu zorlaştırdığını belirtmişti.

Fransa’nın kamu borcu GSYH’nin yüzde 113,9’una, bütçe açığı ise 2024 yılında AB’nin belirlediği yüzde 3 sınırının yaklaşık 2 katına ulaştı.

Kredi notundaki düşüş, ülkenin borçlanma maliyetini artıracağı için hükümetin bütçe hazırlık sürecine ek baskı oluşturuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri: İsrail'in Gazze'ye kara harekatı, Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır
Dışişleri Bakanlığının yeni yerleşkesinin temel atma töreni yarın yapılacak
Yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek
İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın ifadesine ulaşıldı
Uluslararası Büyük Güç Sistemleri Konseyi toplantısı İstanbul'da başladı

Benzer haberler

Fransa Merkez Bankası Başkanı de Galhau: Borç sorunu gecikmeden çözülmeli

Fransa Merkez Bankası Başkanı de Galhau: Borç sorunu gecikmeden çözülmeli

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet