Dolar
43.61
Euro
51.55
Altın
4,950.11
ETH/USDT
2,031.90
BTC/USDT
69,831.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da mahkeme, milletvekiline siber zorbalık uygulayan 6 kişiyi mahkum etti

Fransa'da yerel mahkeme, Milletvekili Aly Diouara'ya yönelik ırkçı, Müslüman karşıtı (İslamofobi) nitelikli siber zorbalık uygulayan 6 kişiyi mahkum etti.

Esra Taşkın  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Fransa'da mahkeme, milletvekiline siber zorbalık uygulayan 6 kişiyi mahkum etti

Paris

Diouara'nın avukatı Victoire Stephan tarafından yapılan açıklamada, ırka dayalı nefretin bir görüş değil, suç olduğu belirtildi.

Açıklamada, Paris Ceza Mahkemesinin dün aldığı kararla Diouara'nın maruz kaldığı toplu siber zorbalığın ırkçı nitelik taşıdığının tanındığı ifade edilirken, bu davada yargılanan 6 sanığın hapis, para ve staj cezalarına çarptırıldığı aktarıldı.

Fransa'da bir seçilmişe yönelik zorbalığın tanındığı öncü kararlardan biri olduğu vurgulanan açıklamada, davadaki 7. sanığın ise 23 Şubat'ta duruşmasının düzenleneceği bilgisine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Bu karar, emsal teşkil ediyor"

Diouara, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Adalet sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kararla, maruz kaldığı saldırıların ırkçı ve Müslüman karşıtı (İslamofobi) niteliğinin tanındığına dikkati çeken Diouara, "Toplu halde nefret bir görüş değil, bu bir suç. Bu karar, emsal teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 6 sanık, para cezası ve 4 ay tecilli hapis arasında değişen farklı cezalara çarptırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de Solak ailesini ziyaret etti
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı
Hafta sonu yurdun batısı yağmurlu, doğusu kar yağışlı geçecek
Küçükçekmece'de su birikintisine düşen çocuğun ölümüne ilişkin davada 10 sanığa 2 yıl 6 ay hapis
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye'de hukuk güvenliğinin olduğunu gören yatırım yapmaya geliyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fransa'da mahkeme, milletvekiline siber zorbalık uygulayan 6 kişiyi mahkum etti

Fransa'da mahkeme, milletvekiline siber zorbalık uygulayan 6 kişiyi mahkum etti

Fransa'da tokat attığı gencin yüzüne tüküren polis 6 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı

Bangladeş'te 2024'teki protestolarda "insanlığa karşı suç" işlemekle suçlanan 6 kişiye idam cezası verildi

Nestle, Fransa'daki bebek maması geri çağırmalarının kapsamını genişletti

Nestle, Fransa'daki bebek maması geri çağırmalarının kapsamını genişletti
Rapor: Fransa'da, yaklaşık 4,2 milyon kişi kötü barınma koşullarına sahip

Rapor: Fransa'da, yaklaşık 4,2 milyon kişi kötü barınma koşullarına sahip
Musk, X şirketinin Paris'teki ofislerinin aranmasının "siyasi saldırı" olduğunu savundu

Musk, X şirketinin Paris'teki ofislerinin aranmasının "siyasi saldırı" olduğunu savundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet