Dolar
43.54
Euro
51.46
Altın
4,854.14
ETH/USDT
1,952.90
BTC/USDT
66,185.00
BIST 100
13,589.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bangladeş'te 2024'teki protestolarda "insanlığa karşı suç" işlemekle suçlanan 6 kişiye idam cezası verildi

Bangladeş’te mahkeme, Temmuz 2024’te başlayan protestolarda yaşanan can kayıpları da dahil olmak üzere “insanlığa karşı suç” işlemekle suçlanan 6 kişiyi idam cezasına çarptırdı.

Şilan Turp  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Bangladeş'te 2024'teki protestolarda "insanlığa karşı suç" işlemekle suçlanan 6 kişiye idam cezası verildi Fotoğraf: Niamul Rifat/AA

Ankara

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangsthanın (BSS) haberine göre, Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), davaya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, aralarında eski milletvekili Muhammed Saiful İslam'ın da bulunduğu 6 sanığa, gösteriler sırasında protestocuların öldürülmesi ve cesetlerin yakılması dahil "insanlığa karşı işlediği suçlardan" idam cezası verirken, 7 kişiyi müebbet hapis cezasına çarptırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İki sanığı 7'şer yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, suçunu kabul ederek itirafçı olan 1 kişi hakkında ise beraat kararı verdi.

Dava dosyasında, 5 Ağustos 2024'te başkent Dakka'nın dışındaki Savar bölgesine bağlı Ashulia'daki protestolar sırasında 6 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü ve cesetlerinin yakıldığı bilgisi yer aldı. Kurbanlardan birinin, cesetlerin üzerine benzin döküldüğü esnada hayatta olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bangladeş'teki protestolar ve Hasina'nın idam cezası

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında, öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi, protestolarda yaşanan can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle 17 Kasım'da Hasina'yı "insanlığa karşı işlediği suçlardan" idam cezasına çarptırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de sağanak etkili oldu
Bilal Erdoğan, "Kütüphane Sohbetleri" programına konuk oldu
Kahramanmaraş'ta umut olan Azerbaycanlı ekiplerin hikayesi belgesel oldu
Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bangladeş'te 2024'teki protestolarda "insanlığa karşı suç" işlemekle suçlanan 6 kişiye idam cezası verildi

Bangladeş'te 2024'teki protestolarda "insanlığa karşı suç" işlemekle suçlanan 6 kişiye idam cezası verildi

ABD'de yargıç, Portland'daki ICE karşıtı protestolarda göz yaşartıcı gaz kullanımını sınırlandırdı

Venezuela'da hükümet destekçisi ve karşıtı protestocular sokaklara döküldü

Bangladeş'te genel seçimler öncesinde şiddet olaylarında artış yaşanıyor

Bangladeş'te genel seçimler öncesinde şiddet olaylarında artış yaşanıyor
ABD'de, Haitililerin geçici koruma statüsünün sonlandırılması durduruldu

ABD'de, Haitililerin geçici koruma statüsünün sonlandırılması durduruldu
ABD'nin Portland kentinde ICE karşıtı protestolara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi

ABD'nin Portland kentinde ICE karşıtı protestolara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet