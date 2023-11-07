Dolar
28.50
Euro
30.45
Altın
1,958.61
ETH/USDT
1,876.00
BTC/USDT
34,746.00
BIST 100
7,842.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel ve kaleci Manuel Neuer, temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Allianz Arena’da basın toplantısı düzenliyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
logo
Dünya

Fransa'da maaş eşitsizliği verileri "kadınların yıl sonuna kadar ücretsiz çalışacağını" gösterdi

Fransa’da cinsiyete dayalı ücret farkından kaynaklanan eşitsizlik nedeniyle kadınların yıl sonuna kadar “ücretsiz çalışacağı” hesaplandı.

Esra Taşkın  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
Fransa'da maaş eşitsizliği verileri "kadınların yıl sonuna kadar ücretsiz çalışacağını" gösterdi

Paris

Les Glorieuses sitesi her yıl, kadın işçilerin, erkek işçilere göre daha az maaş alması nedeniyle ücretsiz çalışmış gibi sayılacağı tarihi tespit ediyor.

Site, bu tarihin tespiti için Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) kadın ve erkek işçiler arasındaki maaş farkına ilişkin verilerini kullanarak, bunun ne kadar çalışma zamanına denk geldiğini hesaplıyor.

Sitenin yayımladığı bültende, Fransa'da kadınların 6 Kasım saat 11.25'ten itibaren, yıl sonuna kadar ücretsiz çalışmış gibi sayılacağı ifade edildi ve maaş eşitsizliğinin sona ermesi için öneriler sunuldu.

Bültende, şirketlere, kamu sübvansiyonlarına ve vergi avantajlarına erişimin, kadın ve erkek işçilerin maaş eşitliği şartına bağlanması istendi.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan düşük ücretli meslek gruplarının maaşlarının artırılması da talep edilen bültende, doğum izinlerinin zorunlu ve iki ebeveyn için de eşit olması çağrısı yapıldı.

Eurostat verilerine göre, Fransa'da 2021'de kadın işçiler, erkek işçilerden yüzde 15,4 daha az kazanıyordu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Emeklilerin aylık ödeme tarihleri değişmedi
Isparta'da baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan taş evler görüntülendi
Emine Erdoğan: Dünyanın bütün mazlumlarını emanet addediyoruz ve kalıcı barışı tesis etmek için seferber oluyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon kampanyalarına karşı mücadele ediyoruz
Amerikalı emekli albay Wright: Filistinlileri öldüren silahları İsrail'e vermeyi durdurmak ABD'nin elinde

Benzer haberler

Fransa'da maaş eşitsizliği verileri "kadınların yıl sonuna kadar ücretsiz çalışacağını" gösterdi

Fransa'da maaş eşitsizliği verileri "kadınların yıl sonuna kadar ücretsiz çalışacağını" gösterdi

Fransız "örümcek adam", Filistin'de barış için 161 metrelik kuleye tırmandı

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 118 tır daha ulaştı

Fransa, X'in, yasa dışı ve şiddet içerikli paylaşımları en fazla engellediği Avrupa ülkesi oldu

Fransa, X'in, yasa dışı ve şiddet içerikli paylaşımları en fazla engellediği Avrupa ülkesi oldu
Fransa'da Filistin'e destek eylemleri yasaklanırken antisemitizme karşı gösteri çağrısı

Fransa'da Filistin'e destek eylemleri yasaklanırken antisemitizme karşı gösteri çağrısı
Fransa'da muhalefet temsilcisi Panot: Kimse 'Gazze'de ne yaşandığını bilmiyordum' diyemeyecek

Fransa'da muhalefet temsilcisi Panot: Kimse 'Gazze'de ne yaşandığını bilmiyordum' diyemeyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet