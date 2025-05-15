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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa, Belçika ve İsviçre'deki 45 şehirde Gazze'de öldürülen Filistinlilerin isimleri okundu

Fransa, Belçika ve İsviçre'deki 45 kentte, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü yaklaşık 50 bin Filistinlinin isimleri eş zamanlı olarak okundu.

Esra Taşkın  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Fransa, Belçika ve İsviçre'deki 45 şehirde Gazze'de öldürülen Filistinlilerin isimleri okundu Fotoğraf: Esra Taşkın/AA

Paris

Sağlık çalışanlarından oluşan Gazze İçin Beyaz Yelekler Topluluğunun çağrısıyla Filistin destekçileri, Fransa'nın 41, Belçika'nın 2 ve İsviçre'nin 2 şehrinde bir araya gelerek, Gazze'deki soykırımda öldürülen sivilleri andı.

Eş zamanlı anma etkinliklerinde, İsrail'in Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana öldürdüğü 50 bin 21 Filistinlinin isimleri ve yaşları okundu.

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Filistin destekçileri, Fransa'nın başkenti Paris'te, Eyfel Kulesi'ne yakın Trocadero Meydanı'nda bir araya geldi.

Anma eyleminde, bu ülkede yaşayan Filistinliler, soykırımda hayatını kaybeden 1600 Gazzelinin ismini ve yaşlarını yerel saatle 19.30'dan itibaren okudu.

Eylemciler, ellerinde Filistin bayrakları ve üzerine Gazze'de öldürülen sivillerin isimlerinin nakışla işlendiği kumaşlar taşıdı.

Paris'teki eyleme katılan Rania isimli Filistinli öğrenci, AA muhabirine, "Bugün Nekbe'yi, Büyük Felaket'i anmak için buradayız. 1948'de gerçekleşen bu felaket sırasında Filistinliler kendi topraklarını terk etmek zorunda bırakıldı." dedi.

Rania, Paris'teki eylemde yalnızca Filistinlilerin Gazze'de yaşamını yitirenlerin isimlerini okuduğuna dikkati çekerek, "Bu kendi tarihimizi benimseme şeklimiz." ifadesini kullandı.

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