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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Fransa'dan, Ukrayna ile barış müzakerelerine yanaşmaması halinde Rusya'ya kapsamlı yaptırım sinyali

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, "Tabii ki Vladimir Putin, Türkiye'ye alt düzey bir heyet gönderdi bugün çünkü ABD ve Avrupalıların kendisini barış müzakerelerine başlamaya zorlayacak kapsamlı yaptırımlarından kaçınmak istiyor." dedi.

Şeyma Yiğit  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Fransa'dan, Ukrayna ile barış müzakerelerine yanaşmaması halinde Rusya'ya kapsamlı yaptırım sinyali

Ankara

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Rusya'nın Ukrayna ile barış müzakerelerine yanaşmaması halinde daha kapsamlı yaptırımları devreye koyacaklarını belirtti.

Barrot, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde İstanbul barış müzakerelerine ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakerelere katılmamasını eleştiren Barrot, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "sözünü tutarak" müzakereler için Türkiye'ye geldiğini ancak "boş bir sandalye ile karşılaştığını" söyledi.

Barrot, "Tabii ki Vladimir Putin, Türkiye'ye (müzakerelere katılması için) alt düzey bir heyet gönderdi bugün çünkü ABD ve Avrupalıların kendisini barış müzakerelerine başlamaya zorlayacak kapsamlı yaptırımlarından kaçınmak istiyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul barış müzakerelerinde Rusya ile Ukrayna teknik heyetleri arasındaki görüşmelerden "koşulsuz ve acil" ateşkes ümit ettiklerini bir kez daha yineleyen Barrot, Fransa'nın savunma harcamalarında artışa gitmesine de değindi.

Barrot bir gazetecinin Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyelerinin savunma harcamalarını yüzde 5'e çıkarma talebini destekledikleri yönündeki açıklaması hatırlatılarak Fransa'nın bu konudaki pozisyonunu sorması üzerine, "(Fransa) Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ittifak ülkelerinin ve özellikle Avrupa ülkelerinin güvenliğini sağlamak adına (savunma) kapasitesi boşluklarını finanse edecek yüzde 3 ila yüzde 3,5 hedefinin doğru hedef olduğunu zaten ifade etti. Tehdit düzeyi arttığı için daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz." dedi.

ABD'nin "Avrupa güvenliğinin sorumluluğunun bir kısmını Avrupalılara devretmek istediğini" dile getirdiğini aktaran Barrot, "Bu bizim NATO'daki vizyonumuzu, kapasitemizi geliştirmek istediğimiz için memnuniyetle karşıladığımız bir şey." diye konuştu.

Barrot, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin ise Almanya, İngiltere ve Fransa dahil Ukrayna'ya destek veren "Gönüllüler Koalisyonu"nun talep ettiği şeyin açık ve 30 günlük ateşkes, bu teklifi kabul etme sırasının ise Rusya'da olduğunu kaydetti.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, müzakerelerden sonuç alınamaması halinde Rusya’ya uygulanması planlanan yaptırımlara da değindi.

Bugüne kadar Rusya'ya uygulanan yaptırımların bu ülkeye maliyetinin 400 milyar avro civarında olduğuna işaret eden Barrot, "Rusya barış emaresi" göstermediği için yaptırımları "daha öteye" taşımak istediklerini söyledi. Barrot, Rusya'ya caydırıcı yeni yaptırım paketinin petrol ve finans kuruluşlarını kapsayacağını dile getirdi.

Gazze'deki durumu da ele alan Barrot, Gazze'ye insani yardımların engelsiz ve geniş çaplı ulaştırılması çağrısını yineledi. Öte yandan, İsrail hükümetinin, Gazze'de işgalde ve daha fazla askeri eylemde bulunacağına ilişkin açıklamalarını kınadıklarını vurgulayan Barrot, Filistin meselesine askeri bir çözüm olmadığının altını çizdi.

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