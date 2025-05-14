Dolar
38.79
Euro
43.40
Altın
3,254.72
ETH/USDT
2,675.30
BTC/USDT
104,330.00
BIST 100
9,700.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran, 16 Mayıs'ta İstanbul'da İngiltere, Fransa ve Almanya ile nükleer konuda görüşme yapacak

İran ile E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın 16 Mayıs'ta İstanbul'da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde nükleer konuda bir araya geleceği bildirildi.

Ahmet Dursun  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
İran, 16 Mayıs'ta İstanbul'da İngiltere, Fransa ve Almanya ile nükleer konuda görüşme yapacak

Tahran

Tahran'dan yayın yapan "Irannuances" haber sitesine göre, İran ile E3 olarak adlandırılan 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları, İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması konusunda istişarelerde bulunmak üzere 16 Mayıs'ta İstanbul'da görüşecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşmenin bakan yardımcıları ve üst düzey diplomatlar tarafından yürütüleceği belirtildi.

İran ile ABD arasında Umman aracılığında devam eden nükleer müzakere süreci devam ederken taraflar görüşmelerin olumlu olduğunu açıklamıştı. Görüşmelerde İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması karşılığında nükleer programını kısıtlamaya hazır olduğunu belirtiyor. Müzakerelerde Avrupa ülkeleri yer almıyor.

E3 ile İran arasında 2 Mayıs'ta Roma'da görüşme planlanmış ancak ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ertelenmesi sonrasında görüşme iptal edilmişti.

İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırılan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayabilecek "tetik mekanizması" adı verilen maddenin, Avrupa ülkeleri tarafından işletilmesinden endişe ediyor. Söz konusu mekanizmanın süresi 18 Ekim'de sona eriyor. İran'ın nükleer programıyla ilgili çözüm üretilemezse Avrupa ülkelerinin bu tarihten önce mekanizmayı işletebileceği öngörülüyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 11 Mayıs'ta Fransız gazetesi Le Point'te yayımladığı makalesinde "tetik mekanizmasının kötüye kullanılmasının" sonuçları olacağını belirterek, "Bu durum sadece Avrupa'nın anlaşmadaki rolünün sonu değil, aynı zamanda geri dönüşü olmayan bir hale gelebilecek gerginliğin tırmanması anlamına da gelebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Erakçi, Avrupa ülkelerine İran ile nükleer görüşme çağrısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz'de 6,0 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile çalışma yemeğinde bir araya geldi
İstanbul Valiliğinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Balık Ayhan" için başsağlığı mesajı
Ardahan'da sis, sağanak ve kar etkili oluyor

Benzer haberler

İran, 16 Mayıs'ta İstanbul'da İngiltere, Fransa ve Almanya ile nükleer konuda görüşme yapacak

İran, 16 Mayıs'ta İstanbul'da İngiltere, Fransa ve Almanya ile nükleer konuda görüşme yapacak

Fransız hukukçular, Gazze'de soykırımı önleme yükümlülüğünü yerine getirmeyen AB'ye ihtarname gönderdi

Fransız oyuncu Gerard Depardieu’ye, cinsel saldırı suçundan 18 ay ertelenmiş hapis cezası

ABD'den İran'ın nükleer araştırmalarına yönelik yeni yaptırımlar

ABD'den İran'ın nükleer araştırmalarına yönelik yeni yaptırımlar
Pakistan: Hindistan ile yaşanan gerilimde nükleer silah gündeme gelmedi

Pakistan: Hindistan ile yaşanan gerilimde nükleer silah gündeme gelmedi
Uluslararası Af Örgütü'nden Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’e Netanyahu ile görüşmemesi çağrısı

Uluslararası Af Örgütü'nden Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’e Netanyahu ile görüşmemesi çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet