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Dünya

Fransa'da Lafarge'ın fabrikasına zarar verdiği gerekçesiyle 17 kişi gözaltına alındı

Fransa'da 17 çevreci eylemci, Fransız çimento devi Lafarge'a ait fabrikaya 450 bin avro zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Esra Taşkın  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Fransa'da Lafarge'ın fabrikasına zarar verdiği gerekçesiyle 17 kişi gözaltına alındı

Paris

Ulusal basınındaki haberlere göre polis, 4 ay önce Val-de-Reuil kasabasındaki Lafarge'a ait fabrikaya izinsiz giren ve zarar veren 17 çevreci aktivisti dün gözaltına aldı.

Evreux Savcılığı, 11 erkek ve 6 kadından oluşan aktivistlerin Orne, Seine-Maritime, Eure, Calvados ve Seine-Saint-Denis vilayetlerinde gözaltına alındığını kaydetti.

Savcılık, 4 ay önce Lafarge'in fabrikasına giren aktivistlerin şirketi 450 bin avro zarara uğrattığını iddia etti.

Aktivistler, "çete halinde bir kişiyi hürriyetinden yoksun ettiği" ve "Lafarge'ın fabrikasında ciddi hasar oluşturduğu" iddiaları üzerine ifade verdi.

Val-de-Reuil'de 10 Aralık 2023'te yüzü maskeli yaklaşık yüz çevreci aktivist, Lafarge'in fabrikasına girmişti.

Eylemciler, fabrikadaki 1 güvenlik çalışanını alıkoymuş, çimento dolu çantalarda delik açmış ve fabrikaya çeşitli zararlar vermişti.

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, eylemcileri biber gazı kullanarak dağıtmıştı.

Savcılık, olayın ardından soruşturma başlatmıştı.

Lafarge'ın verimli toprakları betonlaştırdığı ve faaliyetleri nedeniyle hava kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle eleştiren çevreci eylemciler, geçen yıl şirkete karşı farklı kentlerde eylemler düzenlemişti.

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