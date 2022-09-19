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Dünya

Fransa'da kış soğuk geçerse hanelerde elektrik kesintisine gidilecek

Fransa'da enerji sıkıntısı tartışılırken kış aylarının soğuk geçmesi durumunda evlerde elektrik kesintisinin yapılacağı belirtildi.

Alaattin Doğru   | 19.09.2022
Fransa'da kış soğuk geçerse hanelerde elektrik kesintisine gidilecek Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Ankara

Enerji Düzenleme Komisyonu Başkanı Emmanuelle Wargon FranceInfo'ya ülkedeki elektrik ve gaz sıkıntısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa'da bazı şartların kış mevsiminin sorunsuz geçip geçmeyeceğini belirleyeceğini söyleyen Wargon, tasarruf yapma, bakımdaki nükleer reaktörleri devreye sokma gibi şartların kendilerine bağlı olduğunu ancak olumsuz hava koşullarının ellerinde olmayan bir durum olduğunu söyledi.

Wargon, komisyonun iki senaryo üzerinde durduğunu, bu senaryoların uygulamaya geçirilmesindeki belirleyici etkenin ise kışın soğuk ya da ılıman geçmesi olduğunu anlattı.

"Bu kış gerçekten soğuk geçerse ve (ana enerji sağlayıcısı) EDF nükleer reaktörlerin yeniden çalışmasında gecikme yaşarsa, istisnai önlemler alacağız." diyen Wargon, gaz ve elektrik yetersizliği durumunda gazda olmasa da elektrikte kısmi kesintilere gideceklerini ifade etti.

Belediye veya mahalleyi kapsayan kesintiler

Gaz kesintisinin ihtiyaç durumunda sadece işletmelere uygulanacağını belirten Wargon, "Elektrik söz konusu olduğunda en zor durumlarda, hanelerde kesintiye gidilmesi ihtimali var. Birkaç saatlik, bir belediye ya da mahalleyi kapsayan küçük çaplı, önceden haber verilmiş kesintiler." ifadesini kullandı.

Wargon, elektronik aletleri geceleri çalıştırmak, yemek pişirirken tencerelerin kapağını kapalı tutmak, ısıtıcıları yoğun saatler dışında kullanmak gibi tasarruf tedbirleri önerisi yaparak gelecek günlerde elektrik kullanma tarifelerini yeniden gözden geçireceklerini söyledi.

Rusya'nın, Fransa'ya gaz ve petrol akışını sınırlamasıyla Fransız hükümeti kışa hazırlık için enerji tüketimini yüzde 10 azaltmayı öngören program açıklamıştı.

Bu kapsamda Paris dahil olmak üzere birçok kentteki halka açık yüzme havuzlarının kapısına kilit vurulmuştu.

Öte yandan son günlerde ülke medyası da kışın nasıl geçirileceğine yönelik endişelere ilişkin haberleri manşetlerine taşıdı.

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