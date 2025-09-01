Dolar
41.14
Euro
48.20
Altın
3,476.08
ETH/USDT
4,264.70
BTC/USDT
107,791.00
BIST 100
11,279.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da kamu çalışanlarına milli mesajlaşma uygulaması Tchap'ı kullanma zorunluluğu getirildi

Fransa’da bakanlar dahil kamu çalışanlarına güvenlik gerekçesiyle ülkenin geliştirdiği mesajlaşma uygulaması olan Tchap'ı kullanma zorunluluğu getirildi.

Şeyma Yiğit  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Fransa'da kamu çalışanlarına milli mesajlaşma uygulaması Tchap'ı kullanma zorunluluğu getirildi

Ankara

Le Figaro’nun haberine göre, Fransız hükümeti kamu personeline Telegram ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını güvenlik gerekçesiyle yasakladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hükümetin yayınladığı genelgeye göre, Bakanlıklar Arası Dijital Direktörlük (Dinum) tarafından geliştirilen Tchap uygulaması kamu personeli arasında güvenli iletişimin sağlanmasına hizmet edecek.

WhatsApp ve Telegram gibi uygulamaların ana güvenlik garantilerini sağlamadığı belirtilen genelgede, bakanlar dahil tüm kamu personeline Tchap kullanma zorunluluğu getirildi.

Genelgede kamu personelinin 1 Eylül’e kadar Tchap uygulamasını indirmeleri istendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 30 yaşın üstündeki öğrenciler de indirimli ulaşımdan faydalanabilecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimizin bizden beklentisi devletin işleyişini daha da etkinleştiren bir anayasa
Emine Erdoğan, Çin'de liderlerin eşleri ile bir araya geldi
Orman yangınlarına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde yoğun diplomasi trafiği

Benzer haberler

Fransa'da kamu çalışanlarına milli mesajlaşma uygulaması Tchap'ı kullanma zorunluluğu getirildi

Fransa'da kamu çalışanlarına milli mesajlaşma uygulaması Tchap'ı kullanma zorunluluğu getirildi

Fransa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Macron: Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin kabul edilemez olduğunu söylemek istiyorum

Putin, Fransız şirketi Air Liquide'in Rusya'daki varlıklarını yerel bir şirkete devretti

Putin, Fransız şirketi Air Liquide'in Rusya'daki varlıklarını yerel bir şirkete devretti
Macron, daha güçlü bir Avrupa için Fransız-Alman ortaklığının "mükemmel uyumlu" olduğunu söyledi

Macron, daha güçlü bir Avrupa için Fransız-Alman ortaklığının "mükemmel uyumlu" olduğunu söyledi
Fransa, Filistin'i tanıdıktan sonra Ramallah'ta büyükelçilik açmayı değerlendiriyor

Fransa, Filistin'i tanıdıktan sonra Ramallah'ta büyükelçilik açmayı değerlendiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet