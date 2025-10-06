Dolar
41.69
Euro
48.71
Altın
3,936.54
ETH/USDT
4,562.00
BTC/USDT
123,669.00
BIST 100
10,913.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da iki bakanlık arasındaki “İş Birliği Protokolü İmza Töreni”ne katılıyor.
logo
Dünya

Fransa'da dün hükümeti kuran Başbakan Lecornu istifa etti

Fransa'da Başbakan Sebastien Lecornu, dün kurduğu hükümete yönelik eleştirilerin ardından istifa etti.

Şeyma Yiğit  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Fransa'da dün hükümeti kuran Başbakan Lecornu istifa etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 9 Eylül'de başbakan atanan Lecornu, 3,5 haftadır siyasilerle devam eden müzakerelerinin ardından dün akşam saatlerinde yeni hükümeti kurdu.

Lecornu hükümetinin eski bakanlardan ve Macron'a yakın isimlerden oluşması tepki çekti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hükümete yönelik eleştirilerin ardından Lecornu, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Macron'a istifasını sundu.

Macron, Lecornu'nun istifasını kabul etti.

Lecornu, muhalefetin gensoru önergesiyle 4 Aralık 2024'te 3 aylık görev süresinin ardından düşürülen Michel Barnier'yi geçerek 5. Cumhuriyet'in en kısa süre görev yapan başbakanı oldu.

Lecornu, dün yeni hükümeti kurduğunu duyurmuştu. Hükümette Meclisin en büyük siyasi ittifakı solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ile Meclisin en büyük siyasi partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik'ten (RN) hiçbir isim yer almamıştı.

Bütçe anlaşmazlıkları, Fransa'da hükümet istikrarsızlığına yol açıyor

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren, Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül’de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ulusal Vefa Programı ile bu yıl 128 bin yaşlı ve engelli yalnız bırakılmadı
Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi hayatını kaybetti
Kapıkule'de tır dorsesine gizlenmiş 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bir millet 3 devlet anlayışı yaygınlaşıyor
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 14 Türk vatandaşının yurda dönüşü için çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

Fransa'da dün hükümeti kuran Başbakan Lecornu istifa etti

Fransa'da dün hükümeti kuran Başbakan Lecornu istifa etti

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, istifa etti

Fransa'da camide bıçaklanarak öldürülen gencin ailesi failin hapse girmesini istiyor

Fransızlar, hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı grevde

Fransızlar, hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı grevde
Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy "yargıyı itibarsızlaştırdığı" gerekçesiyle şikayet edildi

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy "yargıyı itibarsızlaştırdığı" gerekçesiyle şikayet edildi
Fransa'da, kayıp olarak aranan Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi ölü bulundu

Fransa'da, kayıp olarak aranan Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi ölü bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet