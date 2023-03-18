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Dünya

Fransa'da hükümetin emeklilik reformunu geri çekmesini isteyen binlerce kişi sokağa indi

Fransa'da hükümetin, emeklilik reformunun oylanmadan geçmesi için yetki kullanmasının ardından emeklilik reformu karşıtlarının düzenlediği gösterileri 3. gününde sürüyor.

Esra Taşkın  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Fransa'da hükümetin emeklilik reformunu geri çekmesini isteyen binlerce kişi sokağa indi Fotoğraf: Firas Abdullah/AA

Paris

Başbakan Elisabeth Borne'un reformu 16 Mart'ta mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince devreye sokması üzerine ülke genelinde Bordeaux, Marsilya, Strazburg ve Nantes gibi farklı kentlerde gösteriler düzenleniyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, hükümetin emeklilik reformunu geri çekmesini isteyen binlerce kişi sokağa indi.

Nantes'de yaklaşık 9 bin kişinin katıldığı protestoda polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşandı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale ederken, göstericilerde polise cam şişeler fırlattı.

Ülkenin güneybatısındaki Bordeaux'daki protestoda sokak ortasında göstericiler tarafından ateşe verilen çöplere itfaiye müdahale ederek söndürdü.

Başkent Paris'te öğlen saatlerinde reform karşıtları Chatelet-les-Halles adlı AVM'ye girerek, "genel grev" ve "Paris ayağa kalk, başkaldır" sloganları attı.

Meclise yakın Concorde Meydanı'na olası bir gösteriye karşı tedbir amaçlı polis kamyonları yerleştirildi.

Genel İş Sendikası (CGT), Paris'teki İtalya Meydanı'nda toplanma çağrısı yaptı.

Paris ve Lyon'da gösteri yasağı

Paris'te Concorde Meydanı'nda ve Şanzelize civarında yanı sıra Lyon'da kent merkezinde gösteri düzenlemek yasaklanmıştı.

Fransa Başbakanı Borne, 16 Mart'ta bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi sunmasına olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi, Meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Önerge, Mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı, Mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.

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