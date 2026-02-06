Fransa'da güzellik salonunda el bombası patlaması sonucu 6 kişi yaralandı
Fransa'nın güneydoğusundaki Grenoble kentinde, bir güzellik salonunda el bombasının patlaması sonucu 6 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.
France 3'ün haberine göre, Grenoble kent merkezindeki güzellik salonunda öğleden sonra 3 sıralarında el bombası patladı.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri intikal ederken, bölgede güvenlik alanı oluşturuldu.
Emniyet, patlama sırasında biri çocuk 6 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.