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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ağustostan bu zamana kadarki en yüksek seviyeye ulaştı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte tespit edilen 30 bin 454 yeni vakayla ağustostan bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Yusuf Özcan   | 23.11.2021
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ağustostan bu zamana kadarki en yüksek seviyeye ulaştı

Paris

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 84 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 118 bin 653'e çıktı.

Günlük Kovid-19 vaka sayısının 30 bin 454 ile ağustostan bu yanaki en yüksek seviyeye ulaştığı ülkede toplam vaka sayısı 7 milyon 450 bin 691'e yükseldi.

Son 7 günde günlük ortalama vaka sayısı 20 bin 4 olarak kayıtlara geçti. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 4,9'a ulaştı.

Hastanelerde 1455'i yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 338 kişinin tedavisine devam edilirken son 7 günde hastanelerde tedavi altına alınanların sayısı yaklaşık yüzde 50 arttı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 51 milyon 768 bin 323'e ulaştı, 50 milyon 685 bin 797 kişiye ikinci doz aşı uygulandı. 5 milyon 824 bin 35 kişi de üçüncü doz aşısını yaptırdı.

Öte yandan, Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, öğrencilerde Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle okullarda kapatılan sınıf sayısının 6 bine çıktığını söyledi.


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