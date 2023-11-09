Dolar
28.50
Euro
30.53
Altın
1,948.37
ETH/USDT
1,906.50
BTC/USDT
36,685.00
BIST 100
7,772.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşkent’te İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze’den yayındayız
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa'da Filistin gösterilerinden rahatsız olan siyasetçilerin İsrail yanlısı gösteri planı ırkçılara takıldı

Fransa’da Filistin yanlısı gösterilere engel koymaya çalışan siyasetçilerin, "antisemitizm protestosu" adı altında İsrail yanlısı gösteri için oluşturmaya çalıştığı birlik, ırkçı lider Marine Le Pen'in katılacağını açıklamasıyla sonuçsuz kaldı.

Şeyma Uzundere  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Fransa'da Filistin gösterilerinden rahatsız olan siyasetçilerin İsrail yanlısı gösteri planı ırkçılara takıldı

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ve Senato Başkanı Gérard Larcher'nın çağrısıyla 12 Kasım'da başkent Paris'te yapılacağı belirtilen İsrail taraftarı gösteriye, ırkçı Ulusal Birlik Partisinin (RN) katılacak olması, İsrail yanlısı ittifakı böldü.

Sosyalist Parti (PS), Fransız Komünist Partisi (PCF) ve Yeşiller Partisi (PE), yayınladıkları ortak bildiride, gösteride ırkçı RN ile yan yana yürüyemeyeceklerini belirterek "cumhuriyetçi ve ilerlemeci partileri aşırı sağcılardan ayıracak şekilde" ayrı bir kortej oluşturulmasını istedi.

Öte yandan hükümet üyeleri de Le Pen'in gösteriye katılmasına sert eleştirilerde bulundu. Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, RN'nin gösteride "yerinin olmadığını" belirtirken Ulaştırma Bakanı Clement Beaune da aşırı sağın "cumhuriyetçi ve sevimli bir yüz" takınsa da ideolojik olarak bu tarz bir gösteride yer alamayacağını savundu.

Boyun Eğmeyen Fransa gösteriye katılmayacak

7 Ekim'den bu yana Filistin'e verdiği destekle öne çıkan solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), 12 Kasım'daki İsrail yanlısı gösteriye katılmayacağını bildirdi.

LFI milletvekili David Guiraud da X hesabından yaptığı paylaşımda, aşırı sağcıların da gösteride yer almasına atıf yaparak "Naziler tarafından kurulan bir parti ile antisemitizme karşı yürüyüş yapamayacağını" söyledi.

Guiraud, kamuoyunda gösteriye katılmayanlar için "Yahudi karşıtı" yakıştırması yapılmasını ise sert dille eleştirdi.

Guiraud, "Gazze’deki etnik temizliğe koşulsuz destek verenlerle” yürümeyi reddettiğini vurgulayarak Yahudi karşıtlığıyla mücadelenin Filistinlilere yapılan “soykırımı normalleştirmek için araçsallaştırıldığına" dikkati çekti.

Fransa İslam Konseyi, siyasilerin tavrını ikiyüzlü buluyor

Fransa İslam Konseyi (CFCM), yaptığı yazılı açıklamayla siyasilerin Yahudi karşıtlığını protesto etmek için gösteri düzenlerken İslam karşıtlığına ilişkin "tek bir söz bile etmemelerini" eleştirdi.

Fransız siyasetçilerin 2019'da yapılan İslam karşıtlığı ile mücadele gösterisine katılmayı reddettiklerini hatırlatan CFCM, aynı siyasilerin bugün İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden sivillere yaklaşımında da "çifte standart" olduğunu dile getirdi.

CFCM, rehin alınan İsrailli sivillerin acısını paylaştıklarını ancak siyasilerin İsrail’e, kadın ve çocukları öldürdüğü ayrım gözetmeyen saldırılarını durdurması için çağrı yapmamalarının, "savunulamaz" olduğunu vurguladı.

Macron'un İsrail yanlısı gösteriye katılıp katılmayacağı bilinmiyor

Başbakan Elisabeth Borne'un antisemitizm karşıtı gösteriye katılacağı açıklanırken 7 Ekim'den bu yana her fırsatta İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ve İsrail'e koşulsuz destek verdiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ise gösteride yer alıp almayacağın henüz bilinmiyor.

Macron dün yaptığı açıklamada "Bir Yahudi'ye saldırmak, her zaman cumhuriyete saldırı arayışında olmak demektir." sözleriyle gösteriye katılım çağrısı yaptı.

Engellemelere rağmen Filistin'e destek gösterilerine katılım sürüyor

Fransa halkı yasaklamalara rağmen Filistin'e destek gösterilerine yoğun ilgi göstermeye ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin İsrail yanlısı tutumunu eleştirerek Gazze için barış çağrısı yapmaya devam ediyor.

Son haftalarda ülkenin farklı şehirlerinde yasağa rağmen çok sayıda gösteri yapılırken hafta sonu Paris'te düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine on binlerce kişi katıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından hükümet, Filistin'de destek gösterilerine topyekun yasak kararı getirmiş, bu karar, ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay'a taşınmıştı.

Danıştay ise gösterilere ilişkin toplu bir yasak kararının alınamayacağına, yetkililerin olay bazlı karar vermeleri gerektiğine hükmetmişti.

Filistin'e destek gösterilerinin başladığı tarihten bu yana ülkede Yahudi karşıtlığı gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı artmıştı.

Senatoda siyonizm karşıtlığının suç sayılması girişimi

Cumhuriyetçi Partiden Senatör Stephane Le Rudulier, Filistin'e destek gösterilerinde İsrail bayraklarının yakıldığını belirterek "Siyonizm karşıtlığının suç sayılması" için girişimde bulunmuştu.

Le Rudulier'in öncülüğünde 16 senatör, Senatoya sundukları yasa tasarısında İsrail devletinin varlığını sorgulayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avro, İsrail'e hakaret edenlere ise 2 yıl hapis ve 75 bin avro para cezası verilmesini istemişti.

Tasarıda, İsrail devletine karşı nefret ve şiddeti kışkırtmaya ise 5 yıl hapis ve 100 bin avro para cezası talep edilmişti.

Fransa Ulusal Meclisinin 2019'da Yahudi karşıtlığını siyonizm karşıtlığıyla eş sayan tasarıyı onaylaması, tartışma yaratmıştı.

Çok sayıda akademisyen ve bilim insani antisemitizmle mücadelenin önemine vurgu yaparken siyonizm karşıtlığının ise meşru olduğu görüşünü paylaşmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Karadeniz'de deniz içindeki faylar da risk oluşturuyor
Gazze'ye sağlık malzemeleri taşıyacak gemi, İzmir'den yola çıkmaya hazırlanıyor
Prof. Dr. Dönmez'den "Filistin Devleti'nin kurulma sürecine gidiliyor" değerlendirmesi
Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri için sağanak uyarısı
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için gökyüzüne balon bırakıldı

Benzer haberler

Müzisyen Roger Waters, Hamas'ın İsrail'e saldırısının "sahte bayrak operasyonu" olabileceğini söyledi

Müzisyen Roger Waters, Hamas'ın İsrail'e saldırısının "sahte bayrak operasyonu" olabileceğini söyledi

Filistinli tutuklular İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde işkenceye maruz kalıyor

İsrail'e silah satan Fransız şirketin Londra'daki merkezi kırmızı boyayla protesto edildi

Prof. Dr. Dönmez'den "Filistin Devleti'nin kurulma sürecine gidiliyor" değerlendirmesi

Prof. Dr. Dönmez'den "Filistin Devleti'nin kurulma sürecine gidiliyor" değerlendirmesi
Fransa'da Filistin gösterilerinden rahatsız olan siyasetçilerin İsrail yanlısı gösteri planı ırkçılara takıldı

Fransa'da Filistin gösterilerinden rahatsız olan siyasetçilerin İsrail yanlısı gösteri planı ırkçılara takıldı
ABD'de ankete göre Demokrat seçmenlerin yarısına yakını Biden'ın "İsrail yanlısı" tutumunu onaylamıyor

ABD'de ankete göre Demokrat seçmenlerin yarısına yakını Biden'ın "İsrail yanlısı" tutumunu onaylamıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet