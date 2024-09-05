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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa'da Filistin destekçisi hemşirenin gözaltına alınması tepki topladı

Fransa'da, Gazze'de görev yapmış Fransız hemşirenin gözaltına alınması "Filistin destekçisi seslerin susturulmaya çalışıldığı" gerekçesiyle tepki topladı.

Şeyma Yiğit  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Fransa'da Filistin destekçisi hemşirenin gözaltına alınması tepki topladı Fotoğraf: Luc Auffret/AA

Ankara

İslamofobi platformu kurucusu Avukat Rafik Chekkat, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze’de 15 gün boyunca bir hastanede görev yapan Fransız hemşire Imane Maarifi'nin bugün evinde gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Avukat Chekkat, "Gazze'de savaşan Fransız askerleri tam bir cezasızlıktan faydalanırken" Maarifi’nin gözaltına alınmasını eleştirdi.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Thomas Portes ise X paylaşımında, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de görev yapmış olan Maarifi'nin, ailesinin önünde evinin aranarak gözaltına alınmasının "Filistin halkına destek ve ateşkes için yükselen seslerin bastırılmak istendiği yönünde hiçbir şüpheye yer bırakmadığını" belirtti.

Portes, gözaltına alınan Fransız hemşirenin salıverildiğini duyurdu.

Gazze'deki görevinin ardından Fransa’ya dönen Maarifi, Filistin’e destek gösterilerine katılmıştı.

Maarifi, Gazze'de hızlıca ateşkes sağlanmasını ve "Filistin'in özgür olmasını" talep ettiğini dile getirmiş ve Fransızları İsrail'i destekleyen markaları boykot etmeye çağırmıştı.

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