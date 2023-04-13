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Dünya

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde polisle göstericiler arasında arbede çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterilerde polis ve göstericiler arasında yaşanan arbedede 11 kişi yaralandı, 47 kişi gözaltına alındı.

Esra Taşkın  | 13.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde polisle göstericiler arasında arbede çıktı Fotoğraf: Firas Abdullah - AA

Paris

Fransızlar, Paris, Nantes, Rennes ve Toulouse'nin yanı sıra çok sayıda kentte emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi.

Paris'teki göstericiler, Opera Meydanı'ndan Bastille Meydanı'na kadar yürüdü.

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u emekli edelim" yazılı pankart taşıyan protestocular, "Çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Ayağa kalk Paris" ve "Macron, seni gelip evinden alacağız" sloganları attı.

Kortejin geçtiği sokaklardaki birçok esnaf kepenk kapattı.

Bazı esnaf vitrinlerini, bankalar ise bankamatiklerini korumak amaçlı önlemler aldı.

Gösteride tansiyon yükseldi

Gösteride zaman zaman polis ve göstericiler arasında tansiyon yükseldi.

Protestocular, çöp bidonlarını ateşe verdi ve otobüs duraklarının vitrinlerini kırdı.

Polis, göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti.

Göstericilerden söz konusu gazdan korunmak için maske ve koruyucu gözlük takanların olduğu görüldü.

Paris'teki gösteride polis ve göstericilerden yaralananlar oldu.

Fransız basınının resmi kaynaklara dayandırdığı verilere göre, Paris'te 1'i gösterici 10'u polis 11 kişi yaralandı, 47 kişi de gözaltına alındı.

AA muhabirine konuşan itfaiye görevlisi Nathan Normand, 12 yıldır bu mesleği yaptığını belirtti.

Normand, mevcut emeklilik sisteminde Fransa'da itfaiyecilerin 57 yaşında emekli olduğunu, söz konusu reformla bunun 59'a çıkacağını vurgulayarak, "Sizce 59 yaşındaki itfaiyecilerin yanan daireler için 15 katlı binaya çıkarılması ne kadar sorumlu?" dedi.

Genel İş Sendikası (CGT) ülke genelinde yaklaşık 280 noktada düzenlenen gösterilerde 1,5 milyon kişinin katıldığını açıkladı.​​​​​​​

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