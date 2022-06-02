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Dünya

Fransa'da başörtülü kadını restoranına kabul etmeyen kişi mahkemeye çıkacak

Fransa'da başörtülü kadını "Karanlık çağlara ait bir kıyafeti giyiyor" diyerek restoranına almayan iş yeri sahibi kadın, mahkemede yargılanacak.

Esra Taşkın   | 02.06.2022
Fransa'da başörtülü kadını restoranına kabul etmeyen kişi mahkemeye çıkacak

Paris

Fransız basınındaki habere göre, gözaltına alınan ve savcı karşısına çıkarılan restoran sahibi hakkında savcılık, "dini ayrımcılık" suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi.

Eylülde Bayonne Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılacak iş yeri sahibi kadın, 5 yıl hapis ve para cezasıyla karşı karşıya.

Olay

Ülkenin güneydoğusundaki Hendaye kentinde 29 Mayıs'ta bir kişi, Anneler Günü dolayısıyla rezervasyon yaptırdığı restorana annesiyle birlikte gitmişti. Restoran kapısına geldiklerinde iş yeri sahibi kadın, annesi "karanlık döneme ait başörtüyü" taktığı gerekçesiyle iki müşteriyi restorana almayacağını söylemişti.

Mağdurlar ise emniyete giderek, kendilerine ayrımcılık uygulandığı gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

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