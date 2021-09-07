Dolar
8.35
Euro
9.89
Altın
1,794.27
ETH/USDT
3,363.30
BTC/USDT
46,371.00
BIST 100
1,454.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da barınma vaadiyle tahliye edilen bazı evsiz göçmenler gözaltı merkezine götürülmüş

Fransa'da Paris ve Ile-de-France Valiliği önünden barınma vaadiyle geçen hafta cumartesi günü tahliye edilen 1200'den fazla evsiz ve göçmenden 670'inin zorla Ile-de-France dışına çıkarıldığı, 11'inin gözaltı merkezine götürüldüğü ortaya çıktı.

Alaattin Doğru   | 07.09.2021
Fransa'da barınma vaadiyle tahliye edilen bazı evsiz göçmenler gözaltı merkezine götürülmüş Fotoğraf: Alaattin Doğru/AA

Paris

Göçmenlere yardım derneği Utopia 56'nın da yer aldığı Collectif Requisitions adlı oluşumdan yapılan açıklamada, Paris ve Ile-de-France Valiliği önündeki Andre-Citroen Parkı'nda çadır kuran 1204 evsiz göçmenin 3 gece kaldıktan sonra 4 Eylül Cumartesi tahliye edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu kişilerden 540'ına Ile-de-France bölgesinde barınma sağlandığı ve 670'inin ise bu bölge dışındaki özellikle Besançon, Dijon, Rennes, Strasbourg, Sarrebourg, Rouen, Lille ve Metz kentlerine zorla götürüldüğü belirtildi.

Tahliye edilen evsizlere önceden bilgi verilmediği vurgulanan açıklamada, evsizlerin yaşadıkları yerlerden, iş yerlerinden ve çocuklarının okulundan zorla uzağa götürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Devlet, nakledilen kişilerin gidecekleri yer hakkında ihmal göstererek yalan söyledi, bu kişilerin izni önceden alınmalıydı." ifadesi kullanıldı.

Otobüsten indirilenlerden bazıları gözaltı merkezine götürüldü

Tahliye edilenlerin bulundukları bazı otobüslerin polisler tarafından karşılandığı kaydedilen açıklamada, belgeleri bulunmayanlardan Fransa'yı terk etmelerinin istendiği ve en az 11 kişinin ise gözaltı merkezine götürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, devletin evsizlere barınma sağlamak yerine, belgesiz kişilerin barınma hakkını kullanmasını engellemeyi, sığınmacıların barınma hakkını kaybetmesine yol açmayı seçtiğine işaret edilerek, cuma günü Paris'te protesto gösterisi çağrısı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca Kovid-19 risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı
Kovid-19’un yeni varyantı 'Mu' ABD’nin 49 eyaletine sıçradı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 23 bin 638 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Fransa'da barınma vaadiyle tahliye edilen bazı evsiz göçmenler gözaltı merkezine götürülmüş

Fransa'da barınma vaadiyle tahliye edilen bazı evsiz göçmenler gözaltı merkezine götürülmüş

Fransız Lafarge’a 'DEAŞ’ı finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması yöneltilebilmesinin' önü açıldı

Lille'de ağustos ayının futbolcusu Burak Yılmaz

Fransız sinemasının önemli isimlerinden Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti

Fransız sinemasının önemli isimlerinden Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti
Fransa'dan Gine'deki darbeye kınama

Fransa'dan Gine'deki darbeye kınama
Fransa'da Paris Valiliği önünde çadır kuran evsizler bekleyişlerinin 4'üncü gününde tahliye edildi

Fransa'da Paris Valiliği önünde çadır kuran evsizler bekleyişlerinin 4'üncü gününde tahliye edildi