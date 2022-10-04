Dolar
18.54
Euro
18.39
Altın
1,710.76
ETH/USDT
1,352.90
BTC/USDT
20,005.00
BIST 100
3,466.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü"nün imza töreninde konuşuyor
logo
Dünya

Fransa'da aşırı sağcı politikacı Le Pen, daha fazla cami kapatılmasını istedi

Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in son iki yılda 24 camiyi kapatmasını yetersiz görerek daha fazla caminin kapatılmasını talep etti.

Alaattin Doğru   | 04.10.2022
Fransa'da aşırı sağcı politikacı Le Pen, daha fazla cami kapatılmasını istedi

Ankara

Nisanda yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminde ikinci turda elenmesine rağmen eski partisi Ulusal Birliğin (RN) meclisteki sandalye sayısını artıran Le Pen, Fransız kanalı BFMTV'de gazeteci Apolline de Malherbe'in sorularını yanıtladı.

Le Pen, İçişleri Bakanı'nı kastederek "Bize 10 yıl boyunca bunu yapmasın Darmanin Bey, zaten 5 yıldır bunu yapıyor. Bir camiyi orada kapatıyor, bir camiyi burada kapatıyor. Arada bir tane vaiz gönderiyor. Fakat topraklarımızdaki bütün radikal camileri kapatması lazım." dedi.

Gazeteci de Malherbe'in "hangi kriterlere göre bir caminin kapatılması gerektiği" sorusu üzerine Le Pen, bu kriterleri seçim zamanında Fransızlara sunduğuna işaret ederek radikal söylemde bulunan bütün Müslümanların da sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu.

Macron yönetimine art arda eleştiriler

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'nin yasa dışı menfaat sağlamaktan Cumhuriyet Adalet Mahkemesince (CJR) yargılanmasına da değinen Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un onu bakanlık görevinden almasını, hakimlerin ise makama bakmadan yargılamada bulunmasını talep etti.

Le Pen, Macron'un "sağ kolu" olarak bilinen Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler hakkında yasa dışı menfaat sağlama soruşturması açılmasına dair, "Emmanuel Macron, çıkar çatışmalarından şüphelenilen bir kişiyi bu kadar hassas bir konumda tutmak istiyor mu?" diyerek partisinin Kohler'in kızağa çekilmesi için yasa teklifi sunacağını aktardı.

Fransa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının işe yaramadığını söyleyen Le Pen, yaptırımların Fransızları zor durumda bıraktığını, Rusya'nın bu süreçte petrol ihracıyla 40 milyar avro ek gelir elde ettiğini belirtti.

Le Pen, yaptırımlar yüzünden Moskova'nın Fransa'ya gaz arzında kesinti yapması nedeniyle bu ve gelecek kışın daha da fazla zor geçeceğine işaret ederek yaptırımların düşünülmeden yapıldığını savundu.

Fransa'da iki yılda 24 cami kapatıldı

Paris yönetimi, uluslararası toplum ve Müslümanların tepkisine rağmen, "radikalizmle mücadele" adı altında son iki yılda denetime tabi tuttuğu 99 camiden 24'ünü kapattı.

İçişleri Bakanı Darmanin'in talebiyle çok sayıda cami hakkında da kapatılması için başlatılan yasal süreç devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop: Nerede kanamaya aday yara varsa ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi oraya gidiyor
Bakan Soylu: (Mersin'deki terör eylemi) Karşı karşıya kaldığımız terör eylemi birçok foyayı ortaya çıkarmış oldu
Ardahan'da depremzedeler için konteyner kurulumu başladı
Türkiye, Doğu Ege adalarının gayriaskeri statüsüne dair BM'ye sunduğu son mektupla Yunan tezlerini çürüttü
2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Benzer haberler

Macron'un "sağ koluna" yasa dışı menfaat sağlamak suçlamasıyla soruşturma açıldı

Macron'un "sağ koluna" yasa dışı menfaat sağlamak suçlamasıyla soruşturma açıldı

Fransa'da aşırı sağcı politikacı Le Pen, daha fazla cami kapatılmasını istedi

Fransa'da kabinenin enerji tasarrufu için kalın giyinme trendine Macron da katıldı

Fransa'nın Lyon Havalimanı güvenlik nedeniyle kısmen tahliye edildi

Fransa'nın Lyon Havalimanı güvenlik nedeniyle kısmen tahliye edildi
Kırklareli asırlık camilere ev sahipliği yapıyor

Kırklareli asırlık camilere ev sahipliği yapıyor

Fransa’da bir valinin Twitter'daki "ayrımcı" ifadeleri tepki çekti

Fransa’da bir valinin Twitter'daki "ayrımcı" ifadeleri tepki çekti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet