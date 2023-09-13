Dolar
26.94
Euro
28.91
Altın
1,911.35
ETH/USDT
1,598.80
BTC/USDT
26,103.00
BIST 100
8,205.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin "tam özerkliği" ele almak için bağımsızlık yanlısı Korsika Adası'nda

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sık sık bağımsızlık talebiyle gündeme gelen ve kısıtlı özerklik verilen Korsika Adası'na "tam özerklik" konusunu görüşmek için ziyarette bulundu.

Alaattin Doğru  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin "tam özerkliği" ele almak için bağımsızlık yanlısı Korsika Adası'nda

Ankara

France Info'nun haberine göre, Korsika Adası'nın başkenti Ajaccio'ya gelen Darmanin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da gelecek haftalarda ziyaret edeceği Ada'da 2 gün kalacak.

Özerklik yanlısı Korsika Meclisi İcra Konseyi Başkanı Gilles Simeoni'nin yanı sıra belediye başkanlarıyla da bir araya gelecek Fransız Bakan, burada "özerklik modeli"ne ilişkin görüşmeler yapacak.

Paris yönetiminin, sık sık bağımsızlık talebiyle gündeme gelen Ada'ya bunun yerine "Fransız Anayasası içinde yer alabilecek tam bir özerklik modeli" seçeneği üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

Korsika Meclisi'nde 63 koltuğun 46'sına sahip olan milliyetçiler, "Korsika halkının yasal olarak tanınması", "Korsikacaya resmi statü kazandırılması" ve "Korsika halkı ile toprakları arasındaki bağın ikamet statüsü aracılığıyla tanınması" taleplerinde bulunuyor.

Sağcı azınlık muhalefet ise eğitim ve sağlığın özerk yönetim ve vergi aktarımı kapsamına alınmadan Korsika'ya özgü şekilde Fransız yasalarına uyarlanmasını istiyor.

Bağımsızlık yanlısı aktivistin hapishanede öldürülmesi

Korsika'nın bağımsızlığı için mücadele eden isimlerden Yvan Colonna, Fransa'nın Arles kentinde tutuklu bulunduğu cezaevinde 2 Mart'ta bir başka hükümlü tarafından saldırıya uğramış, 21 Mart'ta hayatını kaybetmişti.

Bunun üzerine, Korsika'da sendikaların çağrısıyla Colonna'ya destek için gösteriler düzenlenmiş, çıkan şiddet olaylarında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Günlerce süren gösterilerde birçok iş yeri ve araç ateşe verilmişti.

Colonna'nın ailesi de ihmali olduğu gerekçesiyle Fransız devletine dava açmıştı.

Korsika Adası

Napoleon Bonaparte'ın doğduğu, dili, kültürüyle ana karadan farklılaşan ve coğrafi olarak İtalya'ya daha yakın olan Korsika Adası, 18. yüzyıldan bu yana Fransa'ya bağlı bulunuyor.

Fransa'nın 18 bölgesinden biri sayılan 350 bin nüfuslu Ada, 2018'den bu yana kısıtlı özerklik sağlayan "özel bölgesel bütünlük" statüsüyle yönetiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da ağır hasarlı 2 bloklu site kontrollü yıkıldı
Van Gölü kuraklık nedeniyle küçülmeye devam ediyor
Mardin turizmdeki hedefini yakalamak için sonbahara odaklandı
Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı
KPSS'de branş sıralamaları açıklandı

Benzer haberler

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin "tam özerkliği" ele almak için bağımsızlık yanlısı Korsika Adası'nda

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin "tam özerkliği" ele almak için bağımsızlık yanlısı Korsika Adası'nda

Fransa'da iPhone 12'lerin satışı yeni bir emre kadar yasaklandı

Fransa'da her yıl 100 bin sahipsiz hayvan sokaklardan toplanıyor

Fransa'da liselilere göre hükümetin uzun elbise yasağı "damgalayıcı"

Fransa'da liselilere göre hükümetin uzun elbise yasağı "damgalayıcı"
Fransa'da polis aracının karıştığı olayda ağır yaralanan Türk genç Türkiye'ye getirildi

Fransa'da polis aracının karıştığı olayda ağır yaralanan Türk genç Türkiye'ye getirildi
Macron, G20 ülkelerini iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kalmakla eleştirdi

Macron, G20 ülkelerini iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kalmakla eleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet