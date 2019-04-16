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Dünya

Fransa İçişleri Bakanı Castaner: Notre Dame'daki birçok eserin tahrip olma riski var

Fransa İçişleri Bakanı Castaner, Notre Dame Katedrali'nin dünkü yangından genel hatlarıyla kurtarıldığını ancak içerideki birçok eserin tahrip olma riskinin bulunduğunu açıkladı

Yusuf Özcan   | 16.04.2019
Fransa İçişleri Bakanı Castaner: Notre Dame'daki birçok eserin tahrip olma riski var

Paris

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Notre Dame Katedrali'nin dünkü yangından genel hatlarıyla kurtarıldığını ancak içerideki birçok eserin tahrip olma riski bulunduğunu bildirdi.

Castaner, Avrupa'nın en çok ziyaret edilen yerlerinin başında gelen katedralde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Dünyaca ünlü 856 yıllık tarihi yapının yangından genel hatlarıyla kurtarıldığını ancak içerideki birçok eserin tahrip olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Castaner, katedralin Fransa'nın tarihine ait olduğunu, yeniden inşa edileceğini ve çanların tekrar çalınacağını söyledi.

Katedrale ziyaret sırasında Castaner'e Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Ahmet Oğraş ve Fransa Yahudi Din Adamları Kurulu Başkanı Joel Mergui de eşlik etti.

Bakanın Katedral ziyaretine katılan CFCM Başkanı Oğraş, yaptığı yazılı açıklamada, Notre Dame'ın yanmasından derin üzüntü duyduğunu ve dünyadaki Hristiyanlarla dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Bu arada, itfaiye ekiplerinin katedralin içerisinde kalan eserlerin tahrip olmaması için çalışmalarını sürdürdüğü, uzmanların da oluşan hasarları tespit etmeye çalıştığı kaydedildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, kulelerden birinin ve çatının tamamen çökmesi sonucu tavanda 3 büyük delik oluştu.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe de katedralin restorasyon çalışmaları için Başbakanlıkta bir toplantı düzenledi.

Macron'un basın toplantısı iptal

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katedralde çıkan yangın nedeniyle yarın sarı yeleklilerin gösterilerinin sebebi olan sorunlara ilişkin düzenleyeceği basın toplantısının iptal edildiği ve açıklamanın uygun zamanda yapılacağı bildirildi.

Diğer yandan, Fransa'daki siyasi partilerin, 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için başlattıkları kampanyaların yangın nedeniyle durdurulduğu belirtildi.

Restorasyon 10-15 yıl alacak

Tarihi Eserlerin Restorasyonu Şirketler Grubu Başkanı Frederic Letoffe, katedralin yeniden inşa çalışmaların 10-15 yıl alacağını açıkladı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, ülkedeki katedrallerin Notre Dame Katedrali'yle dayanışma içerisinde olmak için yarın yangının başladığı 18.50'de çanlarının çalınacağı belirtildi.

Katedralde dün çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kasıtlı yangının söz konusu olmadığını bildirmişti.

Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri, alevlerin "muhtemelen 6 milyon avroluk yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceği"ni kaydetmişti.

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