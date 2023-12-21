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Dünya

Fransa hükümetine, "İsrail ordusundaki 4 bin 185 Fransız askerin savaş suçlarını" incelemesi talebi

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa Partisi Milletvekili Portes, hükümetten, İsrail ordusunda faaliyet gösteren 4 bin 185 Fransız vatandaşı askerin, Filistin topraklarındaki savaş suçlarına ne denli karıştığının incelenmesini istedi.​​​

Esra Taşkın  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Fransa hükümetine, "İsrail ordusundaki 4 bin 185 Fransız askerin savaş suçlarını" incelemesi talebi

Paris

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'ye Gazze'de İsrail ordusu bünyesinde görev alan 4 bin 185 Fransız asıllı asker hakkında soruşturmaların açılması talebiyle mektup gönderdiğini belirtti.

Söz konusu askerlerin savaş suçu işlediği takdirde Fransız adaletinin karşısına çıkarılmasını talep eden Portes, konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılığına başvuracağını kaydetti.

Portes, "İsrail ordusunun Gazze ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçları göz önünde bulundurulunca, Fransız vatandaşlarının bu suçlara katılması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Portes, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'ye gönderdiği mektubu sosyal medya platformundan paylaştı.

Mektupta Europe 1 radyosunun yaptığı araştırmayı kaynak gösteren Portes, Gazze'de İsrail ordusunda faaliyet gösteren 4 bin 185 Fransız asıllı askerin bulunduğunu ve bu sıralamada ABD'den sonra Fransa'nın ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) çok sayıda özel raportörü aracılığıyla bölgede soykırım yaşanması riski olduğuna dikkat çektiğini anımsatan Portes, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 19 binden fazla Filistinlinin öldüğüne işaret etti.

Portes, sömürgeciliğin insanlığa karşı bir suç olarak tanındığını belirterek, söz konusu Fransız vatandaşlarının sömürgeciliğe katkıda bulunduğu takdirde bunun araştırılması gerektiğini vurguladı.

Fransa'nın Gazze ve Batı Şeria'da görev alan Fransız vatandaşlarının sorumluluğunu incelemesi gerektiğini belirten Portes, Adalet Bakanı Dupond-Moretti'den savaş suçu işleyen çifte vatandaşlar dahil Fransız vatandaşlarını Fransız adaletinin karşısına çıkarmasını istedi.

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