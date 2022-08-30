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Dünya

Fransa’da hijyen için günde bir defa duş yerine tuvalet sonrası bölgesel temizlik öneriliyor

Kuraklık kaynaklı su sıkıntısının üst seviyelerde yaşandığı Fransa'da uzmanlar, temizlik için günde bir defa vücudun tamamını yıkamak yerine belirli bölgelerin yıkanmasının yeterli olacağı önerisinde bulunuyor.

Alaattin Doğru   | 30.08.2022
Fransa’da hijyen için günde bir defa duş yerine tuvalet sonrası bölgesel temizlik öneriliyor

Ankara

Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP) araştırmasına göre, Fransızların yüzde 76'sı günde en az bir defa tam duş alıyor.

Bu oran Avrupa ülkelerinin toplamında ise yüzde 71 olarak araştırmaya yansıdı.

Uzmanlar ise her gün yıkanmak yerine tuvalet sonrası "taharet" gibi gerektiğinde vücudun bazı bölgelerinin günlük olarak yıkanmasının yeterli olacağı önerisinde bulunuyor.

Parmak araları gibi bazı bölgelerin yıkanması yeterli

BFMTV'nin araştırma üzerine dermatologların görüşlerine başvurduğu habere göre, Fransızlar Kovid-19 ile hijyen konusunda ilerleme kaydetmiş gibi görünse de hala temizlik konusunu tam çözmüş değil.

İnsan derisi, ince partikül, kirlilik, ultraviyole gibi dış etmenlere karşı kalkan vazifesi görürken, su ve yağdan oluşan cildin hidrolipidik tabakasının aşınması bakterilere karşı zayıf düşmesine yol açıyor.

Dermatolog Laurence Netter, her gün yıkanmaya gerek olmadığını belirterek, günlük temizlik gerektiren parmak araları gibi fazla bakteri barındıran bazı bölgelerin yıkanmasının yeterli olacağını aktardı.

Yetkililer ve medyadan tasarruf çağrısı

Diğer bir dermatolog Marie Jourdan da hijyen eksikliği enfeksiyon riskine yol açsa da aşırı cilt temizliğinin derinin dengesini bozduğuna, cildi aşındırdığına ve egzamaya sebep olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan ülkede yaşanan kuraklık nedeniyle hükümet yetkilileri ve medya organları sık sık halka enerji ve su kullanımında iktisada riayet edilmesi ve tasarruf yapılması çağrısı yapıyor.

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