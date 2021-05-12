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Dünya

Fransa’da Filistin Dayanışma Derneği Başkanı Bertranda Heilbronn polis tarafından alıkonuldu

Fransa-Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) Başkanı Bertrand Heilbronn, Fransa'nın başkenti Paris'te polis tarafından alıkonuldu.

Alaattin Doğru   | 12.05.2021
Fransa’da Filistin Dayanışma Derneği Başkanı Bertranda Heilbronn polis tarafından alıkonuldu

Paris

AFPS’den yapılan açıklamada, Heilbronn’un bugün Paris’te düzenlenen Filistin’e destek mitingi sonrası 3 milletvekiliyle gittiği Dışişleri Bakanlığından çıkışında polis tarafından alıkonulduğu belirtildi.

Heilbronn'un 7. bölgedeki karakola götürülerek kelepçelendiği ifade edilen açıklamada, "Derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Fransız polisi, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının protesto edilmesi ve Filistin'e destek verilmesi için başkent Paris'te yapılmak istenen gösteriyi yasaklamıştı.

Filistin yanlısı derneklerin çağrısıyla Paris'te Dışişleri Bakanlığı yanındaki Invalides Meydanı'nda toplanan protestocular kısa süre Filistin lehine slogan atmış, sonrasında polis göstericileri dağıtmıştı.

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