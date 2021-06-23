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Dünya

Fransa’da bazı seçim görevlilerinin başörtülü olması tartışma yarattı

Esra Taşkın   | 23.06.2021
Fransa’da bazı seçim görevlilerinin başörtülü olması tartışma yarattı

Ile-de-France

Fransa’da 20 Haziran’da yapılan bölgesel ve vilayetler seçiminin ilk turunda, bazı seçim görevlilerinin başörtülü olması tartışmalara yol açtı.

Ile-de-France bölgesindeki Vitry-sur-Seine kentinde Avrupa Ekolojisi-Yeşiller (EELV) Partisinin Müslüman meclis üyesi Rachida Kabbouri, Val-de-Marne ilinde seçim bürosu başkanı olarak göreve başladı.

Kabbouri’nin başörtülü olmasıyla ilgili şikayetlerin gittiği Val-de-Marne Valiliği, genç kadının görevini sandık görevlisi olarak değiştirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kabbouri’nin görev değişikliğine gerekçe olarak Fransız seçim yasalarına göre seçim bürosu başkanlarının devleti temsil etmeleri nedeniyle “tarafsızlık” ilkesine tabi olmaları gösterildi.

"Ağlayacak kadar adaletsiz ve dışlanmış hissettiriyor"

Kabbouri, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, ağlayacak kadar adaletsizlik ve dışlanma hissettiğini belirtti.

Beklemediği bu durumun kendisini derinden etkilediğini söyleyen Kabbouri, sandık başında görev yaparken de bir kadının “İslamcı” dediğini ve hakaret ettiğini aktardı.

Öte yandan, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) Ile-de-France bölgesi adayı Jordan Bardella’nın bölgesel seçimlerin ilk turunda oy vermek için gittiği Saint-Denis kentinde, başörtülü bir sandık görevlisi tarafından karşılanması medyada çokça konuşuldu.

Belediye Başkanı'ndan "başörtüsü" tartışmalarına tepki

Saint-Denis Belediye Başkanı Mathieu Hanotin, Twitter üzerinden paylaştığı açıklamada, sandık görevlilerinin başörtü veya herhangi bir dini aidiyet belirten kıyafet giyebileceklerini ve simge takabileceklerini kaydetti.

Hanotin, seçim bürosunda tarafsızlık ilkesinin dini değil siyasi tarafsızlık gerektirdiğinin altını çizdi.

Saint-Denis Belediye Başkanı, Fransa’da başörtülü sandık görevlilerinin varlığını gayrimeşru ve skandal bulanlara cevaben, "Demokrasimizde asıl yeri olmayan şey, seçimlerin uygun şekilde yürütülmesine katkıda bulunan başörtülü bir kadın değil aksine, İslam'ı veya başka bir dini damgalamak için 'laiklik bayrağını' sallamaktan ibaret olan bu (tarz) söylemlerdir." ifadelerini kullandı.

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