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Dünya

Fransa’da bazı kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı

Kovid-19 kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırıldığı Fransa’da, aşı kartının geçerli olduğu bazı kapalı alanlarda maske zorunluluğu bugün itibarıyla kaldırıldı.

Esra Taşkın   | 28.02.2022
Fransa’da bazı kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı

Paris

Bu kapsamda kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi aşı kartının geçerli olduğu birçok kapalı alanda artık maske takma zorunluluğu olmayacak.

Toplu taşıma araçlarının yanı sıra aşı kartının geçerli olmadığı kapalı mekanlarda ise maske zorunluluğu devam edecek.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Kovid-19 salgınının iyiye doğru gitmesi halinde mart ortasında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılabileceğini ve Kovid-19 aşı kartı uygulamasını hafifletebileceklerini kaydetmişti.

Veran, Kovid-19 tedbirlerini gevşetebilmeleri için yoğun bakımlarda tedavi görenlerin sayısının 1000-1500'e düşmesi ve Kovid-19'a bağlı olmayan tedavilerin ve ameliyatların ertelenmemesi gerektiğini belirtmişti.

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