Fransa’da başörtülü Müslüman siyasetçi, kendisine yönelik nefret söylemleri üzerine şikayette bulundu
Fransa’nın Rehon Belediyesinde meclis üyesi olup martta yapılacak seçimler için yeniden adaylığını koyan Aurore Katramiz, başörtüsü nedeniyle sosyal medyada kendisine yönelik nefret söylemlerine karşı yargı yoluna gitti.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, 2020’den bu yana Rehon Belediyesinde meclis üyesi olan Aurore Katramiz, sosyal medyada kendisine yönelik hakaret ve nefret söylemlerine ilişkin savcılığa şikayette bulundu.
Rehon’da yaklaşık 6 yıldır meclis üyeliği görevini yürüten 39 yaşındaki başörtülü siyasetçi Katramiz, Fransız basınına verdiği röportajda, “(Göreve geldiği 2020 yılında) O zaman da eleştirilmiştim ama bu boyutta, bu kadar şiddetli değil.” diye konuştu.
Göreve geldiği ilk günden bu yana başörtüsü taktığı için kendisine yönelik nefret söylemlerinin olduğunu dile getiren Katramiz, kendisine yönelik sosyal medya paylaşımlarına ilişkin, “Açıkça, doğrudan, kişiyi tanımadan nefret kusuyorlar.” dedi.
Katramiz, Müslüman olduğu için başörtüsü kullandığını ve bunun, adaylığının önünde engel teşkil edemeyeceğini vurguladı.
Fransa'da büyük şehirlerde iki turlu olacak yerel seçimler 15 Mart ve 22 Mart tarihlerinde yapılacak. Katramiz de martta yapılacak yerel seçimlerde Rehon Belediye Başkanı Jean-Pierre Weber'in bağımsız seçim listesinde yer alıyor.