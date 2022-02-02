Dolar
13.55
Euro
15.35
Altın
1,804.01
ETH/USDT
2,776.00
BTC/USDT
38,373.00
BIST 100
2,013.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa’da aşırı sağcı milletvekiline 'İslam cumhuriyeti' sözleri nedeniyle dava açıldı

Fransa’da aşırı sağcı Marine Le Pen'in Ulusal Birlik (RN) partisi Milletvekili Jordan Bardella hakkında, Müslümanların ticari hayatın her alanında göründüğü Trappes kentini "İslam cumhuriyeti" olarak adlandırdığı için dava açıldı.

Alaattin Doğru   | 02.02.2022
Fransa’da aşırı sağcı milletvekiline 'İslam cumhuriyeti' sözleri nedeniyle dava açıldı

Ankara

 Fransa’da aşırı sağcı Marine Le Pen'in Ulusal Birlik (RN) partisi Milletvekili Jordan Bardella hakkında, Müslümanların ticari hayatın her alanında göründüğü Trappes kentini "İslam cumhuriyeti" olarak adlandırdığı için dava açıldı.

Bardella, Europe 1 televizyonunda katıldığı programda, geçen ekimde Yvelines vilayetine bağlı Trappes kentine "İslam cumhuriyeti" dediği için mahkemeye verildiğini, mahkeme celbinin kendine dün ulaştığını ifade etti.

Fransa’da adalet sisteminin "İslamcılar ile aynı şeyleri hedeflediğini" ileri süren Bardella, cumhurbaşkanlığı seçiminin Fransa için bir medeniyet ve güvenlik meselesi olduğunu savundu.

Kentteki Müslümanlara baskı

Fransa'da Kasım 2020’de lise öğretmeni Didier Lemaire’in, "Müslümanların eline geçtiği, baskı nedeniyle Hristiyan ve Yahudilerin burayı terk ettiği, kendisinin de ölümle tehdit edildiği" iddialarıyla medyada yer alan Trappes kenti ülkede tekrar gündem konusu oldu.

Savcılık, öğretmenin Fransız medyası üzerinden Müslümanları baskı altına almaya yönelik iddiaları hakkında dün, kovuşturmaya gerek görülmediğini kararlaştırdı.

Daha önce AA muhabirinin görüştüğü kent sakinleri ve Lemaire’in öğretmenlik yaptığı okulun öğrencileri, iddiaları yalanmış, Fransız siyasetçileri ve medyanın kendilerini o dönem mecliste görüşülen "ayrılıkçı" yasa tasarısı için propaganda malzemesi yaptığını belirtmişti.

Diğer yandan Danıştay, Müslüman Belediye Başkanı Ali Rabeh’in Haziran 2020’de kazandığı seçimi, "kampanya sürecinde sıhhi maske dağıtarak kural dışı seçim propagandası yaptığı" gerekçesiyle geçen yıl ağustosta iptal etmişti.

RN Milletvekili Jordan Bardella, ekimde Trappes Belediye Başkanı Ali Rabeh’in yeniden seçilmesinin ardından hükümeti minyatür bir İslam cumhuriyeti kurulması karşısında pasif kalmakla suçlamış, Rabeh’in görevden alınarak kente kayyum atanmasını istemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 araştırması bazı hastalarda şikayetlerin aylarca geçmediğini ortaya koydu
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Mobil ekipler Kovid-19 aşılamasını kar kış demeden sürdürüyor
Almanya’da Kovid-19 vaka sayısı 10 milyonu geçti
Pfizer-BioNTech, 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı başvurusu yaptı

Benzer haberler

Fransa’da aşırı sağcı milletvekiline 'İslam cumhuriyeti' sözleri nedeniyle dava açıldı

Fransa’da aşırı sağcı milletvekiline 'İslam cumhuriyeti' sözleri nedeniyle dava açıldı

Fransa, Orta Doğu ülkelerindeki Hristiyan okullarına maddi desteğini iki kat artıracak

Fransız gazeteci Pascal-Moussellard'a göre Fransa'da demokrasi acı içinde kıvranıyor

Fransa'da Müslümanlara yönelik İslamofobik saldırılar artıyor

Fransa'da Müslümanlara yönelik İslamofobik saldırılar artıyor
Fransa, Bamako büyükelçisini geri çağırdı

Fransa, Bamako büyükelçisini geri çağırdı
Fransa'da aşırı sağcı Zemmour'un danışmanı hakkında tecavüz soruşturması açıldı

Fransa'da aşırı sağcı Zemmour'un danışmanı hakkında tecavüz soruşturması açıldı