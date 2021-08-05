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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ruslan Rehimov   | 05.08.2021
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev telefonda görüştü

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i arayan Macron, 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan tarafından imzalanan üçlü bildiri sonrası dönemde bölgesel meseleleri ve bildirinin hükümlerinin hayata geçirilmesini konuştu.

Ermenistan ile Azerbaycan sınırındaki durumu da müzakere eden Aliyev ve Macron, çatışma sonrası dönemde bölgede istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Azerbaycan ile Fransa arasındaki ilişkilerinin çeşitli alanlarıyla ilgili konular da ele alındı.

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