Dolar
40.67
Euro
47.37
Altın
3,397.97
ETH/USDT
4,221.70
BTC/USDT
116,625.00
BIST 100
10,972.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Gazze'ye Umut Ol" sloganıyla Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya'ya Filistin’e destek yürüyüşü düzenleniyor.
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ortak deklarasyon barışı kalıcı hale getirecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ortak deklarasyonun barışı kalıcı hale getirip çatışmadan beslenen odakların istismar araçlarını ortadan kaldıracağını ifade etti.

Şeyma Güven  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ortak deklarasyon barışı kalıcı hale getirecek

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kalıcı barış için önemli bir aşamanın geçilmesi memnuniyet vericidir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde attıkları imzalar, hem barışı kalıcı hale getirecek hem de çatışmadan beslenen odakların istismar araçlarını ortadan kaldıracaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kafkasya için ortaya koyduğu barış vizyonu, önümüzdeki dönemde herkesin faydasına olan yeni kazanımları getirecektir."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul’da "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşü düzenleniyor
İzmir'in Foça ilçesinde 6 saat su kesintisi uygulanacak
Azerbaycan doğal gazı, Türkiye-Suriye Boru Hattı üzerinden Humus iline ulaştı
Sinop'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
AJet filosunu gençleştirmeye devam ediyor

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ortak deklarasyon barışı kalıcı hale getirecek

AK Parti Sözcüsü Çelik: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ortak deklarasyon barışı kalıcı hale getirecek

Guterres, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak deklarasyonu memnuniyetle karşıladı

İletişim Başkanı Duran'dan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ortak deklarasyona ilişkin açıklama

AK Parti'li Zorlu'dan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ortak deklarasyona ilişkin açıklama

AK Parti'li Zorlu'dan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ortak deklarasyona ilişkin açıklama
Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak deklarasyon birçok ülke ve kuruluş tarafından memnuniyetle karşılandı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak deklarasyon birçok ülke ve kuruluş tarafından memnuniyetle karşılandı
Azerbaycan ve Ermenistan, barış anlaşmasını parafladı

Azerbaycan ve Ermenistan, barış anlaşmasını parafladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet