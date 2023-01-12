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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir’den "af dilemek zorunda olmadığını" söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Cezayir'deki sömürge tarihi için af dilemesinin bir şeyi düzeltmeyeceğini belirterek, "Af dilemek zorunda değilim." dedi.

Alaattin Doğru   | 12.01.2023
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir’den "af dilemek zorunda olmadığını" söyledi

Ankara

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Point dergisine Cezayirli yazar Kamel Daoud’a verdiği röportajda, Fransa'nın sömürgecilik nedeniyle Cezayir’den af dilemesi gerektiği yönündeki çağrılara yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Macron, "Af dilemek zorunda değilim. Mevzu bu değil, bu ifade (af dilemek) tüm ilişkileri koparır." dedi.

Macron, "Af dileriz ve herkes kendi yoluna gider." şeklinde bir sonuca varmanın yapılacak en kötü şey olduğunu savundu.

Tarih ve bellek çalışmalarının bir hesap bilançosu çıkarmak gibi olmadığını dile getiren Macron, aksine bu çalışmaların "yanlış anlaşılabilen ve üzerinde karar verilemeyen" konular olduğunu söyledi.

Macron, Fransa'nın Cezayir'deki sömürge tarihi için af dilemenin bir şeyi düzeltmeyeceğini, tamir edemeyeceğini savundu.

"Bizi ayıran geçmiş aynı zamanda birbirine bağlar." diyen Macron, Cezayir ve Fransa'nın birbirlerini görmezden gelerek yollarına devam edemeyeceği değerlendirmesini yaptı.

Macron, tarihçi Benjamin Stora'ya Fransa'nın Cezayir sömürgesi tarihiyle ilgili rapor hazırlattığını kaydetti.

Macron, Cezayir ziyaretinin manipüle edildiğini öne sürdü

Ağustos 2022’de Cezayir'i ziyaret ettiğini hatırlatan Macron, Oran kentinde toplanan kalabalığı selamlamak istediği sırada "Yaşasın Cezayir" sloganları atılmasına ilişkin, "İnsanlar sıcak davranıyordu. 'Hoş geldiniz' diyordu. Sonrasında politik amaçlı birkaç kişi kalabalığın içine girdi, içlerinden bir ikisi hakaret etti." ifadesini kullandı.

Macron, bölge halkının kendisinden memnun olduğunu ancak kötü niyetli aşırı sağcıların ziyareti manipüle ederek kötü yansıtmaya çalıştığını iddia etti.

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