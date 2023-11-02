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İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız ABD'nin başkenti Washington’da bulunan Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto ediyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa, Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda yaşanan ağır can kaybından kaygı duyuyor

Fransa, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında yaşanan ağır can kaybından kaygı duyduğunu bildirdi.

Esra Taşkın  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Fransa, Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda yaşanan ağır can kaybından kaygı duyuyor

Paris

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Kampı'na yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler nedeniyle üzüntü duyduğu ifade edildi.

Açıklamada, Paris yönetiminin, saldırılarda meydana gelen ağır Filistinli sivil can kayıplarından endişe duyduğu belirtildi.

Uluslararası hukukun bir gereği olarak herkesin sivil halkı koruması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Fransa'nın, Gazze'ye yeteri kadar yardımın kalıcı ve güvenli şekilde girebilmesi için insani ateşkes çağrısını yinelediği aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 16’ya yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugaylarının elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'i çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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