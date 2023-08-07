Dolar
27.00
Euro
29.68
Altın
1,936.78
ETH/USDT
1,835.40
BTC/USDT
29,089.00
BIST 100
7,474.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “14. Büyükelçiler Konferansı”nın açılış töreninde konuşuyor Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan ve yanındaki fabrikaya sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan ve yanındaki fabrikaya sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
logo
Dünya

Fransa, Burkina Faso'ya yönelik kalkınma yardımları ve bütçe desteğini askıya aldı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'ya yönelik tüm kalkınma yardımları ve bütçe desteğini askıya aldı.

Fatma Esma Arslan  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
Fransa, Burkina Faso'ya yönelik kalkınma yardımları ve bütçe desteğini askıya aldı

Dakar

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso'ya yapılan tüm kalkınma yardımları ve bütçe desteğinin bir sonraki emre kadar askıya alındığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığına göre, geçen sene Burkina Faso için 13 milyon avro bütçe yardımı planlandı ve bu ülkeye yapılan Fransız kalkınma yardımlarının toplamı 482 milyon avroya ulaştı.

Geçen yıl biri ocakta diğeri eylülde olmak üzere 2 askeri darbe yaşanan Burkina Faso, bu yıl ocakta, Sabre Operasyonu kapsamında ülkede bulunan Fransız askerlerinin ayrılmasını talep etmişti.

Fransa, askerlerini çekmeyi kabul etmiş ancak kalkınma yardımları ve bütçe desteğine devam etmişti.

Burkina Faso son olarak Mali ile Nijer'deki askeri cuntaya desteğini açıklamıştı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) 30 Temmuz'da Nijer'deki askeri cuntaya, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 1 hafta süre vermişti.

ECOWAS, bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Burkina Faso ve Mali de Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı.

Fransa, 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyduğu Nijer'e yaptığı tüm mali yardımları 29 Temmuz'da askıya almıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükûmetinin başına geçmişti.​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek
Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İstanbul semalarında görülen parlak ışık kameraya yansıdı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Fransa, Burkina Faso'ya yönelik kalkınma yardımları ve bütçe desteğini askıya aldı

Fransa, Burkina Faso'ya yönelik kalkınma yardımları ve bütçe desteğini askıya aldı

Nijer'de ECOWAS'ın cuntaya verdiği süre doldu

Nijer'de cunta, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı

Nijer'de on binlerce darbe destekçisi stadyumu doldurdu

Nijer'de on binlerce darbe destekçisi stadyumu doldurdu
ECOWAS'ın Nijer'e verdiği süre bugün doluyor

ECOWAS'ın Nijer'e verdiği süre bugün doluyor
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Nijer'e yönelik askeri müdahaleyi reddetti

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Nijer'e yönelik askeri müdahaleyi reddetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet