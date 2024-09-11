Dolar
33.99
Euro
37.46
Altın
2,507.32
ETH/USDT
2,293.20
BTC/USDT
55,847.00
BIST 100
9,481.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa Başbakanı Barnier, gelecek hafta hükümetin kurulacağı taahhüdünde bulundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 5 Eylül’de başbakan olarak atanan Michel Barnier, siyasi parti liderleri ile görüşmelerini sürdürürken, gelecek hafta içinde hükümetin kurulacağını bildirdi.

Şeyma Yiğit  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Fransa Başbakanı Barnier, gelecek hafta hükümetin kurulacağı taahhüdünde bulundu

Ankara

Ülkenin yeni Başbakanı Barnier, Marne vilayetine bağlı Reims'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Ciddi ve metoduna uygun şekilde” siyasi parti liderleri ile hükümet kurma müzakerelerini sürdürdüğünü belirten Barnier, "Gelecek hafta bir hükümetimiz olacak." dedi.

Dün Macron'un meclis ittifakında yer alan Demokrasi Hareketi (Modem) partisi ve kendi partisi Cumhuriyetçiler'den (LR) isimlerle görüşen Barnier, "değiştirilmiş" bir hükümet üzerinde değil "yeni bir hükümet" üzerinde çalıştıklarını belirtmişti.

Öte yandan, Ulusal Meclisin en büyük siyasi grubu solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) kendi ortak adayları yerine Barnier’nin başbakanlığa getirilmesine tepki göstererek yeni hükümete karşı gensoru önergesi vereceklerini açıklarken, ulusal basında yeni başbakanın solcu bazı isimlere de hükümette yer almaları için teklif götürdüğü iddia edildi.

Paris’in banliyölerinden Saint-Ouen-sur-Sein’in Belediye Başkanı Sosyalist Partili Karim Bouamrane, katıldığı France Info yayınında, kabinede yer alması konusunda kendisi ile iletişime geçildiğini ancak bu teklifi reddettiğini söyledi.

Fransa'daki seçim ve başbakan atama süreci

Macron, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki galibiyetinin ardından Meclisi feshederek 30 Haziran ve 7 Temmuz'da genel seçime gitmişti.

Solcu NFP’nin en fazla milletvekili çıkardığı seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamamış ve seçimler Fransa tarihinin en parçalı Meclis tablosunu ortaya çıkarmıştı.

Macron, ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları boyunca yeni bir başbakan atamayacağını bildirmiş ve istifasını sunan Gabriel Attal hükümetinin bir süre daha görevde kalmasını istemişti.

Olimpiyat Oyunları boyunca askıya aldığı müzakereleri 23 Ağustos'ta başlatan Macron, seçimin galibi solcu ittifakın ortak başbakan adayı Lucie Castets'i atamayı reddetmiş ve müzakereleri sürdüreceğini bildirmişti. Macron, Michel Barnier’yi başbakan olarak atamıştı.

Fransa'da erken genel seçimlerin ardından Ulusal Meclis'in en büyük siyasi grubunu 193 milletvekili ile NFP ve bağlantılılar oluştururken, onu 166 milletvekili ile Macron'un iktidar koalisyonu ve 142 milletvekili ile aşırı sağcı RN ve ortakları izliyor.

Fransa Anayasası'na göre, cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor ancak siyasi geleneklere göre başbakan en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçiliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Körfezi'ndeki oksijen eksikliği midyeleri de öldürdü
Dilan ve Engin Polat çiftinin komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada yeni mütalaa verildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AA Editör Masası'na konuk olacak
Hatay'da depremde ağır hasar alan okulun yerine yenisi yapıldı
AYM üyeliğine seçilen Metin Kıratlı için yemin töreni düzenlendi

Benzer haberler

Fransa Başbakanı Barnier, gelecek hafta hükümetin kurulacağı taahhüdünde bulundu

Fransa Başbakanı Barnier, gelecek hafta hükümetin kurulacağı taahhüdünde bulundu

Eyfel ailesi, Paris Belediyesinin Eyfel Kulesi'ndeki Olimpiyat halkalarını kaldırmasını istedi

Fransa'da savcılık İsrail ordusunda görevli Fransız asker hakkındaki suç duyurusunu reddetti

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın Rusya'ya balistik füze ihracatını kınadı

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın Rusya'ya balistik füze ihracatını kınadı
Trump-Harris yarışında 7 kritik eyalette denge görülüyor

Trump-Harris yarışında 7 kritik eyalette denge görülüyor
ABD'deki ankete göre Müslüman seçmenlerin tercihinde Demokrat aday Harris ilk sırada

ABD'deki ankete göre Müslüman seçmenlerin tercihinde Demokrat aday Harris ilk sırada
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet