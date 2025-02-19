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Dünya

Fransa, Avrupa'nın güvenliği konusunda artık ABD'ye bağlı kalmaması gerektiğini belirtti

Fransa Hükümet Sözcüsü Sophie Primas, artık Avrupa'nın güvenliği konusunda ABD'ye bağlı kalmaması gerektiğini söyledi.

Esra Taşkın  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Fransa, Avrupa'nın güvenliği konusunda artık ABD'ye bağlı kalmaması gerektiğini belirtti

Paris

Fransa'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Primas, Ukrayna'ya ve Avrupa'nın güvenliğine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Primas, yeni ABD yönetimi ile Avrupa'nın kendi savunmasını sağlama kapasitesinin zora sokulduğunu kaydederek, "Avrupa, kendi güvenliğini başka güçlere devredemeyeceğinin farkına varıyor." dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki olası barışa sağlam garantilerin de eşlik etmesi gerektiğini belirten Primas, "Gerçek şu ki Avrupa'nın güvenliği ve kendimizi savunma kapasitemiz söz konusu. Amerikalılar (ABD) müttefikimiz olmasına rağmen, güvenliğimiz için artık onlara bağlı olmamalıyız. Avrupa'nın uyanışı, savunma harcamalarının artırılmasından geçiyor." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın, kendi hürriyeti ve Avrupa'nın güvenliği için savaşan Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Primas, "İstikrarsız ve çok tehlikeli bu dönemde, bizim olan gücü üstlenmek, egemenlik ve bağımsızlık modelimizi yeniden inşa etmek elzemdir." diye konuştu.

Primas, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili güçlü bir barış istediklerine işaret ederek, "Ukraynalılar ve Avrupalılar olmadan Ukrayna'da kalıcı bir barış olamaz." dedi.

Ukrayna'nın egemenliğinin ve Avrupa'nın güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu savunan Primas, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili barış müzakereleri konusunda zaman ve koşulların yalnızca Ukraynalılar tarafından karar verilebileceğini ifade etti.

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