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Dünya

Ford, tarife belirsizliği dolayısıyla mali tahminlerini askıya aldı

ABD'li otomotiv şirketi Ford Motor, 2025 mali yılına dair finansal öngörülerini tarifelere dair belirsizlik nedeniyle askıya aldığını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Ford, tarife belirsizliği dolayısıyla mali tahminlerini askıya aldı

New York

Ford Motor, 2025'in ilk çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.

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Buna göre şirketin geliri yılın ilk çeyreğinde, yeni ürün tanıtımları ve envanter dengeleme önlemleriyle ilgili olarak bazı tesislerde planlanan kapatmalar nedeniyle yüzde 5 azalarak 40,7 milyar dolar oldu. Şirket, 2024'ün aynı döneminde 42,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da 471 milyon dolara geriledi.

Ford'un geçen yılın ilk çeyreğinde 49 sent olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 14 sente düştü.

Tarifelerin şirketin karına 1,5 milyar dolar olumsuz etki yapması bekleniyor

Şirketten yapılan açıklamada, Ford'un 2025 mali yılına dair finansal öngörülerini tarifelere dair belirsizlik nedeniyle askıya aldığı bildirildi.

Açıklamada, buna gerekçe olarak, özellikle üretimi etkileyen endüstri çapında tedarik zinciri kesintisi potansiyeli ve misilleme gümrük vergileri gibi diğer muhtemel etkilerin yanı sıra ABD'de yeni gümrük vergileri potansiyeli gibi riskler gösterildi.

Ayrıca, yıl boyunca gümrük vergilerine bağlı olarak faiz ve vergi öncesi karda yaklaşık 1,5 milyar dolar negatif etki beklendiği aktarılan açıklamada, bunun tarifelere ilişkin politik gelişmelere göre değişebileceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ford Motor Üst Yöneticisi (CEO) Jim Farley, "Tarifelerin etkisi hariç tutulduğunda temel işimizi, art arda üçüncü çeyrekte yıllık bazda maliyet iyileştirmesi ve önemli ölçüde daha iyi kaliteyle güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

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