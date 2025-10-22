Dolar
Ekonomi

Tesla'nın karı üçüncü çeyrekte yüzde 37 azaldı

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 azalış kaydetti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Tesla'nın karı üçüncü çeyrekte yüzde 37 azaldı

New York

Tesla, 2025'in temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 28,1 milyar dolara ulaştı. Tesla, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 25,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı ise yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 37 azalışla 1,4 milyar dolara düştü. Tesla'nın net karı, geçen yılın aynı döneminde 2,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin 2024'ün üçüncü çeyreğinde 62 sent olan hisse başına karı ise bu yılın aynı döneminde 39 sente indi.

Tesla'nın geliri yılın üçüncü çeyreğinde tahminleri aşarken, karı piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Teslimat sayılarında artış

Tesla, 2025'in üçüncü çeyreğinde küresel çapta 447 bin 450 otomobilin üretimini yaparken, 497 bin 99 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 5 azalırken, Tesla'nın teslim ettiği araç sayısı ise yüzde 7 artış kaydetti.

Tesla'dan yapılan açıklamada, üçüncü çeyrekte küresel çapta rekor düzeyde araç teslimatı ve enerji depolama sistemi kurulumunun gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu güçlü performansın da rekor düzeyde gelir elde edilmesini sağladığı vurgulanan açıklamada, otomotiv ve enerji sektörlerinde yeni ürünler sunmaya devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ticaret, gümrük vergileri ve maliye politikalarındaki değişikliklerin yol açtığı kısa vadeli belirsizliklerle karşı karşıya olsak da uzun vadeli büyüme ve değer yaratmaya odaklanıyoruz." ifadesi kullanıldı.


