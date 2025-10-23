Dolar
Dünya

IBM'in geliri üçüncü çeyrekte arttı

Amerikan teknoloji şirketi IBM'in geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 9 artışla 16,3 milyar dolara çıktı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
IBM'in geliri üçüncü çeyrekte arttı

New York

IBM, bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 16,3 milyar dolara yükseldi. IBM, geçen yılın aynı döneminde 15 milyar dolar gelir elde etmişti.

Geçen senenin üçüncü çeyreğinde 330 milyon dolar net zarar açıklayan şirket, bu yılın aynı döneminde 1,7 milyar kar bildirdi.

Şirket, 2025'in üçüncü çeyreğinde hisse başına 1,84 dolar kar etti. IBM, geçen yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına 36 sent zarar etmişti.

IBM'in geliri ve karı söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirket ayrıca, 2025 geneli için yüzde 5'in üzerinde gelir artışı ve yıl sonu itibarıyla yaklaşık 14 milyar dolarlık serbest nakit akışı beklediğini bildirdi.

IBM'in Üst Yöneticisi (CEO) Arvind Krishna, bilançoya ilişkin değerlendirmesinde, şirketin performansının üçüncü çeyrekte tüm segmentlerde hızlandığını vurguladı.

Küresel çapta müşterilerin, operasyonlarında verimliliği artırmak ve işlerinde yapay zekayla değer yaratmak için IBM'in teknolojisinden ve alan uzmanlığımızdan yararlanmayı sürdürdüğünü belirten Krishna, şirketin yapay zeka iş hacminin 9,5 milyar doların üzerinde olduğunu kaydetti.

