logo
Ekonomi

Netflix'in geliri üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 17 arttı

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 17,2 artışla 11,5 milyar dolara yükseldi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Netflix'in geliri üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 17 arttı

New York

Netflix, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,2 artarak 11,5 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 9,8 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Netflix, gelir artışının daha fazla üye, fiyat ayarlamaları ve artan reklam gelirlerinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Şirket, gelirinin gelecek çeyrekte de yüzde 17 yükseleceğini öngördü. Netflix'in 2025 geneli için gelir tahmini de daha önceki beklentilerle uyumlu şekilde 45,1 milyar dolar oldu.

Netflix'in karı beklentileri karşılayamadı

Netflix'in net karı da yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 7,7 artarak 2,5 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı 2024'ün aynı döneminde 2,4 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Firmanın geçen yılın üçüncü çeyreğinde 5,40 dolar olan hisse başına karı da bu dönemde 5,87 dolara çıktı.

Netflix'in karı artmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında kalırken, şirket bu duruma Brezilya'da vergi konusunda devam eden bir anlaşmazlık dolayısıyla kaydedilen yaklaşık 619 milyon dolarlık gideri gerekçe gösterdi.

