Dolar
41.98
Euro
48.71
Altın
4,070.86
ETH/USDT
3,841.30
BTC/USDT
108,172.00
BIST 100
10,588.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YÖK Başkanı Erol Özvar, İstanbul’da “Yükseköğretim Kurulu ile İSO arasında MYO İşbirliği Protokolü İmza Töreni”nde konuşuyor
logo
Kültür

Gupse Özay imzalı "Gupi" animasyon dizisi, 31 Ekim'de izleyiciyle buluşacak

Senaryosunu Gupse Özay'ın kaleme aldığı animasyon dizisi "Gupi", 31 Ekim'de Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Gupse Özay imzalı "Gupi" animasyon dizisi, 31 Ekim'de izleyiciyle buluşacak

İstanbul

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, Nu Animasyon yapımı dizide ana karakter "Gupi"yi de Özay seslendiriyor.

Sosyal medya hesaplarından ilk fragmanı yayınlanan dizinin yapımcılığını Muzaffer Yıldırım, yönetmenliğini ise Arkın Aktaç üstlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dizinin diğer renkli karakterlerini ise Dora Kaplan (Sepi), Rüzgar Özacun (Papi), Ayris Kaplan (Beto), Ebru Saçar (Gupi Anne / Börekçi Teyze), Oğuz Özoğul (Gupi Baba / Tombik Amca), Canan Çiftel (Tombik Teyze / Sepi Anne), Cihan Kaplan (Basketçi Abi / Ressam Abi) ve Kamil Özkavcı (Hayvansever Abi) seslendiriyor.

Ailesiyle yeni bir apartmana taşınan afacan Gupi'nin maceralarını anlatan dizi, Türkiye'nin yanı sıra 190 ülkede aynı anda yayınlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danıştay, talep olmadan yapılan EYT emekliliğini hukuka aykırı buldu
Bakan Bolat, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Depremlerden etkilenen Yeşilyurt'ta afetzedeler için yapılan 512 konutta sona gelindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman'da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a Düzce Üniversitesinde "fahri profesörlük" ünvanı verildi

Benzer haberler

Gupse Özay imzalı "Gupi" animasyon dizisi, 31 Ekim'de izleyiciyle buluşacak

Gupse Özay imzalı "Gupi" animasyon dizisi, 31 Ekim'de izleyiciyle buluşacak

tabii'nin yeni dizisi "Persona" 27 Ekim'de izleyicilerle buluşacak

Netflix'in geliri üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 17 arttı

Yapay zeka tabanlı Türk dizisi "Castle Walls", Alamut Kalesi'nin gizemli hikayesini anlatıyor

Yapay zeka tabanlı Türk dizisi "Castle Walls", Alamut Kalesi'nin gizemli hikayesini anlatıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet