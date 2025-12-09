Dolar
Netflix üst yöneticileri Warner Bros'u satın alma anlaşmasını tamamlayacaklarından emin

Netflix'in eş üst yöneticileri (CEO) Ted Sarandos ve Gregory Peters, Warner Bros'u satın almak için Warner Bros. Discovery ile yaptıkları anlaşmayı tamamlayacaklarından emin olduklarını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Netflix üst yöneticileri Warner Bros'u satın alma anlaşmasını tamamlayacaklarından emin

New York

Sarandos ve Peters, UBS'nin küresel teknoloji, medya ve telekomünikasyon konferansında Warner Bros. Discovery ile yaptıkları satın alma anlaşmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Sarandos, etkinlikte Paramount'un da Warner Bros. Discovery'ye alternatif bir satın alma teklifi yapmasına yönelik soru üzerine, "Bu tamamen beklenen bir hamleydi. Anlaşmamızı yaptık ve bu anlaşmadan son derece memnunuz. Hissedarlarımız için harika olduğunu düşünüyoruz, tüketiciler için harika olduğunu düşünüyoruz. Eğlence sektöründe istihdam yaratmak ve korumak için harika bir yol olduğunu düşünüyoruz. Anlaşmayı tamamlayacağımızdan ve sonuca ulaşacağımızdan son derece eminiz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya dair değerlendirmelerine işaret eden Sarandos, "Başkanın bu konudaki ilgisi bizimkiyle aynı, yani iş yaratmak ve istihdamı korumak. Paramount'un teklifinde, 6 milyar dolarlık sinerji yaratılacağından bahsedilmişti. Sizce bu sinerji nereden gelecek? İşten çıkarmalardan. Biz işten çıkarmıyoruz, istihdam yaratıyoruz." ifadelerini kullandı.

Peters da anlaşmanın tüketici yanlısı olduğunu, istihdamı ve inovasyonu teşvik edeceğini belirterek, "Düzenleyicilerin bunu onaylaması gerektiğinden ve onaylayacağından çok eminiz." dedi.

Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Trump yaptığı açıklamada Netflix'in Warner Bros'u satın alma anlaşmasının "bir süreçten geçmesi gerektiğini" ve karara kendisinin de dahil olacağını ifade etmişti.

Medya ve eğlence şirketi Paramount da Warner Bros. Discovery’nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

