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Dünya

Florida'da Idalia Fırtınası nedeniyle şiddetli yağmur ve sel uyarısı yapıldı

ABD’nin Florida eyaletine yarın ulaşması beklenen Idalia Fırtınası'nın bölgede şiddetli yağmur ve sele yol açması bekleniyor.

Burak Dağ  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Florida'da Idalia Fırtınası nedeniyle şiddetli yağmur ve sel uyarısı yapıldı

Ankara

CNN'in haberine göre, ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Idalia'nın, Florida kıyılarını Kategori 3 şiddetinde vuracağını ve fırtına dalgasına sebep olacağını açıkladı.

Florida'da Ulusal Muhafızlar’ın beklemede olduğu ve eyaletin 22 bölgesinden tahliyelerin sürdüğü aktarılırken, Tampa Uluslararası Havalimanı'nın bu sabah itibarıyla uçuşları askıya aldığı açıklandı.

Şiddetli rüzgarların okyanus sularını kıyıya doğru itmesiyle meydana gelebilecek "fırtına dalgasının", kuzey Florida'nın bazı kesimlerinde su seviyesinin 3,6 metreye kadar yükselmesine neden olabileceği belirtildi.

İç Güvenlik Bakanlığı Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) yöneticisi Deanne Criswell, FEMA arama kurtarma ekiplerinin hazır durumda beklediğini, Amerikan Ordusu Mühendisler Birliği elektrik üretim misyonlarına destek için hazır olduğunu vurguladı.

Eyalet sakinlerini sel riskine karşı uyaran Criswell, tahliye emirlerine uyulması çağrısı yaptı.

Criswell, bu tür doğal afetlerde ölüme yol açan bir numaralı unsurun, gel-git kabarmasıyla veya aşırı yağışlar yoluyla oluşan seller olduğunu sözlerine ekledi.

Idalia'nın karaya çıkmadan önce, birkaç hortuma sebebiyet verebileceği, şiddetli yağmurun, Florida'nın batı kıyısı ve güney Georgia'nın bazı kısımlarında bugün ve yarın ani su baskınlarına neden olabileceği belirtildi.

Florida Valisi Ron DeSantis, eyaletin Tampa şehrinde karaya çıkması beklenen Idalia’nın "büyük bir kasırga" olacağını belirtmişti.

Eyalette olağanüstü hal ilan edilmişti

ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşan Idalia Fırtınası'nın muhtemel etkileri dolayısıyla Florida için olağanüstü hal ilan edilmesi kararını onaylamıştı.

Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, "27 Ağustos'tan itibaren Tropikal Idalia Fırtınası'ndan kaynaklanan acil durum koşulları nedeniyle eyalet, kabile ve yerel müdahale çabalarını desteklemek için federal yardım emrini onayladığı" bilgileri paylaşılmıştı.

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