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Dünya

Tropikal fırtına seviyesine gerileyen Hilary Kasırgası, Meksika ve ABD'de etkisini gösteriyor

Meksika'nın Baja California Yarımadası ve ABD'nin California eyaletinin güneyini vuran ve tropikal fırtına seviyesine gerileyen Hilary Kasırgası, şiddetli yağış ve sellere yol açtı.

Burak Dağ  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Tropikal fırtına seviyesine gerileyen Hilary Kasırgası, Meksika ve ABD'de etkisini gösteriyor Fotoğraf: Katie McTiernan/AA

San Diego

Meteoroloji uzmanları fırtınanın, 84 yıl sonra Güney California'yı vuran ilk tropikal fırtına olduğunu vurgularken, bölgede doğal afet nedeniyle şiddetli yağış, sel, toprak kaymaları ve elektrik kesintileri yaşandı.

Fırtınanın, bazı dağlık yerleşim yerlerinde metrekareye 15 kilogramın üzerinde yağışa sebep olduğu ve Güney California çöllerine düşen bir yıllık yağış miktarını bir günde bıraktığı belirtildi.

İlk olarak Meksika'nın Baja California eyaletine bağlı düşük nüfuslu Ensenada kentini vuran Hilary, ardından eyaletin Tijuana ve ABD’nin San Diego kentlerini etkisi altına aldı.

Ulusal Kasırga Merkezi, ABD'nin güneybatısına ilerleyen Hilary Kasırgası'nın tropikal fırtına seviyesine gerilediğini açıkladı.

Tropikal fırtına Los Angeles'a da şiddetli yağış bıraktı

ABD’nin Los Angeles'taki Ulusal Meteoroloji Servisi, dün akşam, kentin kuzeydoğu kıyısı boyunca uzanan yoğun nüfusa sahip dağlık bölgeleri için sel riski uyarısında bulundu.

Hava Durumu Servisi, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, bölge sakinlerini yollardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Ayrıca, Los Angeles'ta pek çok okulda bugün eğitime ara verildi.

San Diego'dan Los Angeles'a kadar yerleşim yerlerinde otoyollar çamur ve kayalarla kaplanırken, çok sayıda ağaç devrildi.

Seller nedeniyle Palm Çölü yakınlarında ve Coachella Vadisi boyunca uzanan yerleşimlerde ise pek çok aracın mahsur kaldığı aktarıldı.

Meksika'da 1 kişi taşan nehir suları nedeniyle boğuldu

Meksika'nın Santa Rosalina kasabasında bir aracın taşan nehir sularına kapılması sonucu 1 kişinin boğulduğu açıklandı.

Mulege yerleşim bölgesinin Başkanı Edith Aguilar Villavicencio ise 4 kişinin arama kurtarma ekiplerince kurtarıldığını söyledi.

Tropikal fırtınanın etkisini Nevada eyaletine kadar hissettirmesi bekleniyor

ABD'nin batı eyaletleri Nevada, Oregon ve Idaho’da yüzyılda bir görülebilecek düzeyde yüksek yağış bırakmasının olası olduğu belirtilen fırtınanın, etkisini Nevada’nın merkezine kadar hissettirmesi bekleniyor.

California Valisi Gavin Newsom, Hilary Kasırgası nedeniyle dün olağanüstü hal ilan etmiş, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) yetkilileri ise Kaliforniya'nın acil durum hazırlık ofisinde yiyecek, su ve diğer yardımlarla hazır bekleyen ekiplerin olduğunu belirtmişti.

Nevada Valisi Joe Lombardo da olağanüstü hal ilan etmiş, Clark, Nye ve Esmeralda bölgelerinde kasırganın getirdiği sellerden kaynaklanan sorunlara müdahale için 100 Ulusal Muhafız birliğini görevlendirdiğini açıklamıştı.

ABD'de tropikal fırtına nedeniyle binin üzerinde uçuş iptal edildi

The Hill gazetesinin uçuş takip servisi FlightAware sitesine dayandırdığı haberine göre, tropikal fırtına nedeniyle hafta sonu ülkede binden fazla tarifeli uçuş iptal edildi.

Fırtına tehdidi nedeniyle ülkede 4 bin 771 uçuşun ertelendiği de bildirildi.

Güney California’da 5,1 büyüklüğünde deprem

Hilary tropikal fırtınasının yoğun yağışlarla Güney California'da etkisini göstermeye başlamasından birkaç saat sonra bölgede 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dün yerel saatle 14.41'de yaşanan depremin merkez üssünün California’daki dağlık Ojai yerleşim yerinin 7 kilometre güneydoğusu olduğunu ve sarsıntının yerin 4,8 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı.

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