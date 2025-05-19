Dolar
38.84
Euro
43.80
Altın
3,242.05
ETH/USDT
2,398.10
BTC/USDT
102,749.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun Atletizm Sahası’nda kutlama töreni düzenleniyor.
logo
Dünya

Finlandiyalı havayolu şirketi Finnair grev nedeniyle 110 uçuşunu iptal etti

Finlandiya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi "Finnair", sendika grevi nedeniyle 110 seferini iptal ettiğini bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Finlandiyalı havayolu şirketi Finnair grev nedeniyle 110 uçuşunu iptal etti

Ankara

Kamu yayıncısı YLE'nin haberinde, Finlandiya Havacılık Sendikası (IAU) çalışanlarının grev düzenleme kararı aldığı belirtildi.

Sendikal grev nedeniyle 110 havayolu seferinin iptal edildiği ve bu karardan yaklaşık 14 bin yolcunun olumsuz etkileneceği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Grevin, bagaj taşıma ile başkentteki Helsinki Havalimanı'nda yer operasyonları ve ikram hizmetlerini de etkileyeceği aktarıldı.

Yolcuların alternatif uçuşlara yönelik yeniden rezervasyon yapmaları için destek verildiği belirtildi.

Şirket ve IAU arasında anlaşma sağlanamaması halinde 30 Mayıs ve 2 Haziran'da da grev düzenlenebileceği vurgulandı.

Helsinki Havalimanı merkezli yurt içi ve yurt dışı seferler düzenleyen Finnair, Kuzey Avrupa'da yer alan Finlandiya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olarak öne çıkıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Djuric ile görüştü
Atatürk'ü temsil eden bayrak Samsun'da karaya çıkarıldı
Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
AFAD, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını özel video ile kutladı
Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti

Benzer haberler

Finlandiyalı havayolu şirketi Finnair grev nedeniyle 110 uçuşunu iptal etti

Finlandiyalı havayolu şirketi Finnair grev nedeniyle 110 uçuşunu iptal etti

AJet'ten 40 dolara yaz kampanyası

Almanya'nın Köln kentinde Ford fabrikası işçileri greve gitti

İspanya'da İberia Express'ten sonra Air Europa da İsrail uçuşlarını iptal etti

İspanya'da İberia Express'ten sonra Air Europa da İsrail uçuşlarını iptal etti
İsrail'e uçuşlarını askıya alan bazı uluslararası hava yolu şirketleri, uçuş iptali sürelerini uzattı

İsrail'e uçuşlarını askıya alan bazı uluslararası hava yolu şirketleri, uçuş iptali sürelerini uzattı
İzmir'de işçilerin greve gitmesiyle cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu

İzmir'de işçilerin greve gitmesiyle cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet