logo
Dünya

Finlandiya'nın yerli halkı Samilere uygulanan ayrımcılık raporlandı

Finlandiya'da hazırlanan bir rapor, yerli halk olarak bilinen Samilerin ülkede yıllardır kendilerine karşı bir asimilasyon politikası yürütüldüğünü düşündüğünü ortaya koydu.

Lejla Biogradlija  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Finlandiya'nın yerli halkı Samilere uygulanan ayrımcılık raporlandı Fotoğraf: Natalya Saprunova

Ankara

Finlandiya, Norveç ve İsveç’in kuzey bölgelerinde yaşayan yerli halk Samilere yönelik geçmiş yıllardaki haksızlıklar, Finlandiya’daki Gerçek ve Uzlaşma Komisyonu tarafından yayımlanan raporda ele alındı.

Raporda, Norveç ve İsveç'in aksine Finlandiya'da Sami çocuklarının Fin kültürü ve yaşamına entegre edilmelerini zorunlu kılan bir mevzuat olmadığına ancak bunun yazılı olmayan bir kural olduğuna işaret edilerek, rapor kapsamında ifadelerine başvurulan 400'den fazla Sami'nin özellikle yatılı okullarda kendi dil ve kültürlerini kullanmada kısıtlamalar yaşadıkları aktarıldı.

Finlandiya'nın Samilere ait toprakları kendi ekonomik çıkarı için kullandığı belirtilen raporda, Finceyi iyi konuşamayan ve geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan topluluğun kendi haklarını savunamadığı ifade edildi.

Raporda, Sami halkına karşı Finlandiya'da yıllardır bir asimilasyon politikası yürütüldüğü, halkın topluluk ve kültürlerini savunmaktan vazgeçmediği vurgulandı.

Samiler ve Finlerin ortak bir geleceği paylaştığına dikkati çekilen raporda, topluluğun Finlandiya ile uzlaşıya açık olduğu ve haklarının korunmasını talep ettikleri belirtildi.

Finlandiya hükümeti tarafından 2021'de Sami halkına ilişkin farkındalık oluşturmak için kurulan Gerçek ve Uzlaşma Komisyonu'nun hazırladığı raporda 400'den fazla Sami ile görüşüldüğü ve 25 uzmanla çalışıldığı kaydedildi.

Bu arada, Komisyon hazırladığı raporu bugün Finlandiya hükümeti ve Sami Meclisine de sunacak.

