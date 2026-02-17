Dolar
Dünya, Filistin

Filistin, ateşkesin uygulanması için İsrail’e uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail’in Gazze’de ateşkes anlaşmasını fiilen uygulaması için uluslararası baskının artırılması çağrısı yaptı.

Awad Rjoob, Ömer Erdem  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Filistin, ateşkesin uygulanması için İsrail’e uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu

Ramallah

Gazze hükümeti Medya Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Mustafa, Ramallah’taki Başbakanlık ofisinde Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldi.

Mustafa, Valtonen ile yaptığı görüşmede, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana 500'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü belirterek, İsrail'in ateşkesi etkin bir şekilde uygulaması için uluslararası çabaların artırılmasının önemini vurguladı.

Gazze’de anlaşmanın ikinci aşamasının eksiksiz uygulanması, insani yardımların artırılması ve yeniden imar sürecinin başlatılması gerektiğini ifade eden Filistin Başbakanı, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrail’in ilhak ve yerleşimleri genişletme planlarını sürdürdüğünü belirtti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen de ülkesinin Gazze’de savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalara ve toparlanma ile yeniden imar süreçlerine destek verdiğini belirtti.

Valtonen, iki devletli çözümün güçlendirilmesi ve bölgede istikrarın sağlanması için ilgili uluslararası kararların uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

