Dolar
29.73
Euro
32.58
Altın
2,067.66
ETH/USDT
2,360.30
BTC/USDT
45,110.00
BIST 100
7,619.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “2023 Yılı Dış Ticaret Rakamları Açıklaması” programında konuşuyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman’da "Biz Büyük Bir Aileyiz" programında konuşuyor.
logo
Dünya

Finlandiya ve İsveç'te "bu kışın en düşük sıcaklıkları" kaydedildi

Finlandiya ve İsveç'te hava sıcaklığının sıfırın altında 40 derece civarına düşmesiyle "bu kış mevsiminin en düşük sıcaklığı" kaydedilmiş oldu.

Dildar Baykan Atalay  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Finlandiya ve İsveç'te "bu kışın en düşük sıcaklıkları" kaydedildi

Ankara

İsveçli yayın kuruluşu SVT'nin haberine göre, ülkenin kuzeyinde yerli Sami halkının yaşadığı Nikkaluokta köyünde termometreler sıfırın altında 41,6 dereceyi ölçtü.

SVT Meteoroloji Uzmanı Nils Holmqvist, "Bu, bu kış ölçülen en düşük sıcaklık. Kuzeyde soğuk havanın etkisi sürecek." ifadesini kullandı.

Ülkenin demir yolu işletmecileri, soğuk hava nedeniyle demir yolu trafiğinde aksamalar olduğunu kaydetti.

Finlandiya'nın kuzeybatısındaki Ylivieska kentinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 37,5 derece olarak kayıtlara geçti.

Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü, ülkenin birçok kesiminde hava sıcaklığının sıfırın altında 40 derecenin altına düşebileceği uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kütahya'da sahipsiz köpekler 20 küçükbaş hayvanı telef etti
MSB, Şırnak'ta Kıbrıs gazisinin evine bakım onarım desteği sağladı
Beyoğlu ve Kağıthane'nin bazı mahallerinde yarın su kesintisi yapılacak
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, mayın avlama gemilerinin geçişlerine izin verildiği iddiasını yalanladı
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyaretinde terörle mücadelede somut işbirliği en büyük beklenti

Benzer haberler

Finlandiya ve İsveç'te "bu kışın en düşük sıcaklıkları" kaydedildi

Finlandiya ve İsveç'te "bu kışın en düşük sıcaklıkları" kaydedildi

İsveç'te yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi Gazze'ye destek gösterisi düzenledi

Türkiye, artan İslam karşıtlığına yönelik 2023'teki çok boyutlu diplomasisini yeni yılda da sürdürecek

NATO 2023'te genişledi, savunma planlarını yeniledi

NATO 2023'te genişledi, savunma planlarını yeniledi
ABD: Başkan Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteği sürüyor

ABD: Başkan Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteği sürüyor
İsveç, NATO üyelik başvurusunun TBMM Dışişleri Komisyonunda kabulünü memnuniyetle karşıladı

İsveç, NATO üyelik başvurusunun TBMM Dışişleri Komisyonunda kabulünü memnuniyetle karşıladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet