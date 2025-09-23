Dolar
logo
Dünya

İsveç'te bir camide çıkan yangında kundaklama şüphesi

İsveç'in Kalmar kentinin Hultsfred ilçesinde bir camide çıkan yangın büyük hasara yol açarken polisin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattığı bildirildi.

Atila Altuntaş  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

İsveç'in Dagensvastervik gazetesine açıklamada bulunan Hultsfred Acil Durum Müdürü Ulf Bowein, yangının saat 02.00'de çıktığını, iki katlı ahşap camide büyük hasar meydana geldiğini belirtti.

Bowein, yangın ihbarını aldıktan sonra birçok itfaiye ve kurtarma aracıyla kısa sürede camiye ulaştıklarını belirterek "Olay yerine vardığımızda o kadar şiddetli bir yangın vardı ki, pencerelerden alevler yükseliyordu. Kısa sürede cami kullanılamaz hale geldi. Camide kimse bulunmadığından ölen ya da yaralanan olmadı." dedi.

Hultsfred Polisinden yapılan açıklamada da caminin kundaklama sonucu yandığına dair şüphelerin bulunduğu ve olay hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

