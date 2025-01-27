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Dünya

Finlandiya, Trump'ın Grönland açıklamalarına karşı Danimarka'yı destekliyor

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Grönland'ı satın alma" söylemlerine karşılık Danimarka'ya destek verdiğini bildirdi.

Emirhan Demir, Dilara Karataş  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Finlandiya, Trump'ın Grönland açıklamalarına karşı Danimarka'yı destekliyor

Ankara

Finlandiya'nın YLE haber ajansına göre Orpo, başkent Helsinki'de düzenlediği basın toplantısında, Grönland tartışmalarına ve Baltık Denizi'nde yaşanan kablo bağlantı kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

Orpo, Grönland'ın Danimarka'ya bağlı kalmasından yana olduklarını ifade ederek, bu konuda Danimarka'yla temas halinde olduklarını söyledi.

Daha önce Trump'ın "kendince bir konuşma tarzı olduğu" gerekçesiyle Grönland ile ilgili açıklamalarını ciddiye almadığını belirten Orpo, bu söylemlerin ciddi olabileceğine işaret ederek, "Esas mesele şu ki, kimse sınırları değiştiremez." diye konuştu.

Orpo, Trump'ın Avrupa'ya yaptırım uygulama ihtimaline ilişkin ise olası bir yaptırımın Finlandiya'nın ihracata dayalı ekonomisine zarar vereceğini dile getirdi.

Başbakan Orpo, Baltık Denizi'ndeki 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantı kesintisine "Rusya'nın yol açtığının açık olduğunu" ifade ederek, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Trump'ın Grönland açıklaması ve telekomünikasyon kesintisi

Trump, 23 Aralık 2024'te, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Finlandiya ve Estonya arasındaki elektrik şebekesi EstLink 2'nin yanı sıra Baltık Denizi altından geçen 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında kesinti yaşandığı açıklanmıştı.

Finlandiyalı yetkililer, kesintinin yaşandığı sırada bölgeden, Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu düşünülen bir geminin geçtiğini iddia etmişti.

Batı ülkelerinin yaptırımlarına karşı Rusya'nın petrol ve malları gizlice taşımak için elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli "gölge filo" kurduğu iddia ediliyor.

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